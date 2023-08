¿Qué dijo el director del Castro Rendón de la falta de guantes de látex?

lammel.jpg

"A veces tenemos problemas con los insumos porque las empresas no entregan como nos gustaría, por diferentes razones, pero no es que no hay guantes. No se suspendieron las actividades, ni se van a suspender mañana", recalcó.

En diálogo con LMN, Norma Albornoz, técnica en laboratorio del Hospital Provincial, había señalado que el reclamo por la falta de guantes y otros insumos arrancó hace un mes y medio y que el lunes decidieron suspender la atención para preservar tanto su seguridad como la de los pacientes y usuarios.

"Lo único que nos han proporcionado son guantes de látex tamaño L y extra XL. La mayoría de quienes integramos el servicio somos mujeres, pero hasta a nuestros compañeros hombres les quedan grandes", advirtió para luego enfatizar que no es un capricho el rehusarse a utilizarlos, sino que al no ceñirse al tamaño de la mano de cada cual, resbalan o se salen generando inconvenientes una tarea tan delicada como una extracción.

"También nos trajeron guantes de nitrilo y de vinilo que son sumamente gruesos, por lo que se nos dificulta la extracción en cuanto a la sensibilidad de poder sentir o palpar las venas. Tenemos muchos pacientes oncológicos, con venas complicadas", advirtió la profesional.

laboratorio 2.jpg

Al respecto, Lammel contrapuso: "Los guantes de vinilo se usan para la gente que es alérgica al látex. Tiene las mismas características que el látex, pero no produce alergia . A veces pasa que cuando no hay uno, se utiliza el otro. Por supuesto que nunca alguien que es alérgico al látex", aclaró al aducir que tanto uno como otro tiene la misma funcionalidad. "En otros países se usa solamente vinilo", añadió.

"Por ahí las entregas de las empresas no satisfacen el depósito de lo solicitado como para tener stock durante un año o seis meses, pero no tenemos falta de guantes como para suspender las actividades en este momento. Se habló también de que faltaba comida, cuando había comida", enfatizó.

Al ser consultado sobre los motivos que impiden que el hospital cuente con un nivel de almacenamiento que no de lugar a este tipo de situaciones, el director del Castro Rendón solo se limitó a decir: "Eso habría que preguntarlo en la Subsecretaría de Salud. Son ellos los que hacen las licitaciones y las compras. Todo eso está centralizado. Nosotros solamente hablamos con las empresas para que nos entreguen".