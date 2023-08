Qué dijo el gobierno sobre los robos organizados en supermercados

Tras un encuentro de una hora y media en Casa de Gobierno, la ministra de Seguridad de la provincia, Marianina Domínguez, informó que un total de 24 personas fueron demoradas por hurtos y robos menores en supermercados de Neuquén capital y Cutral Co. "No vamos a permitir esta sensación de miedo e incertidumbre, la vamos a prevenir desde la Policía y desde la Fiscalía para que no vuelva a ocurrir", expresó.