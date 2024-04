Qué dijo el Gobierno Provincial sobre la Estación Espacial china

De frente a la sociedad argentina en general y la sociedad neuquina en particular, deberán realizarse -de ser necesarios- todos los controles pertinentes por parte del Gobierno nacional argentino, para asegurar el cumplimiento efectivo de todos aquellos ítems incluidos en los acuerdos y garantizar, al mismo tiempo, que no existan posibilidades de ninguna actividad que no se encuentre debidamente contemplada.

“Desde que asumió, este gobierno tiene un inquebrantable compromiso de transparencia con la sociedad toda y este caso no escapa a esa premisa”, aseguró la secretaria de Planificación y Vinculación Institucional de la Provincia del Neuquén, Leticia Esteves.

La polémica alrededor de la Estación Espacial china

La existencia de la estación espacial china, construida antes de la pandemia a unos 60 kilómetros de Las Lajas en la provincia de Neuquén, vuelve a tener relevancia geopolítica, y está en el centro de las miradas, tras las declaraciones del embajador de EEUU en Argentina, Marc Stanley.

“Con respecto a los chinos, me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué”, dijo el embajador en una entrevista con el diario La Nación, publicada este domingo.

Las declaraciones se hicieron en medio de la visita que Laura Richardson, generala y Jefa del Comando Sur de EEUU tiene prevista en Argentina.

La respuesta del gobierno argentino no se hizo esperar, de la mano del ministro del Interior, Guillermo Francos, de fuerte vínculo con los gobernadores y sobre todo con Neuquén. “No sé por qué a veces el embajador tiene estos comentarios, supongo que esos temas están conversados y claros”, declaró.

Las declaraciones del Stanley despertaron una vieja discusión, de la que muchos hablan pero muy pocos conocen y es sobre el funcionamiento de la antena de 13 pisos de alto y 35 metros de diámetros en el paraje Quintuco de Neuquén.

Allí los chinos tienen desde 2017 la estación que tiene el objetivo de hacer estudios en el “espacio lejano” y sobre el lado oscuro de la Luna. De hecho, sirvió para el seguimiento de varios satélites.

“No es una base militar, se dicen muchas mentiras, vaya a saber con qué intenciones. La relación con China y Argentina viene desde hace años, y esta construcción pasó todos los controles”, indicó Rodolfo Laffitte, ex secretario de Gestión Pública de la provincia, durante las gestiones de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez.

El ex funcionario y también articulador y el vínculo entre la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE), la CLTC (China Satellite Launch and Tracking Control General) y el gobierno de Neuquén sostuvo que las declaraciones del embajador Stanley y la polémica desatada en el país, le llamaron la atención porque hasta representantes de la embajada de EEUU visitaron la estación china el 26 de agosto de 2019, durante la última etapa del gobierno de Mauricio Macri.