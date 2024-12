Qué dijo la ministra Soledad Martínez sobre el inicio de clases de 2025 en Neuquén

La funcionaria se reunió con intendentes y presidentes de comisiones de fomento para explicarles el plan de inicio de clases. No se tomará vacaciones.

mantenimiento de escuelas La ministra Soledad Martínez se refirió a las obras de Mantenimiento Escolar y el convenio con los municipios.

“Desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Obras Públicas, tenemos responsabilidades propias: las obras que están en ejecución, las que tenemos que poner en marcha, las que hemos comprometido y tenemos que terminar de concretar, y son las responsabilidades que hemos asumido desde la provincia de manera excluyente”, rescató.

Agregó que “hay otras responsabilidades que hemos decidido compartir a través de la firma de convenios por las que los intendentes y los presidentes de comisiones de fomento están involucrados en la tarea de mantenimiento”.

Martínez afirmó que “no hay ninguna razón para que un intendente o un presidente de comisión de fomento le diga a un director de escuela que un trabajo no se puede realizar porque no esté en el marco del mantenimiento de escuelas, no solo porque en el marco del convenio está, sino porque además la directiva del gobernador es que hagamos en las escuelas lo que hay que hacer”.

La ministra expresó que “todas las familias quieren que sus chicos empiecen las clases en tiempo y forma. Entonces, no hay razón, ni hay ninguna situación fuera del convenio que no podamos atender respecto de las necesidades de las escuelas”.

“Pongámonos manos a la obra”, remarcó la funcionaria y adelantó que no se tomará licencia.

También en la jornada, la ministra repasó las principales acciones desarrolladas por la gestión y los acuerdos salariales alcanzados con los gremios para el próximo ejercicio.

Además, recordó que “a partir del reordenamiento de las cuentas de la provincia, hemos logrado reactivar -en lo que corresponde a Educación- una treintena de obras; todas íntegramente financiadas con presupuesto provincial”.

La nueva secundaria

La ministra de Educación se refirió hace varias semanas a otro tema central: el nuevo diseño curricular. Explicó que la nueva secundaria neuquina establece varias reformas, al tiempo que aclaró que “es un mito que no exista la repitencia (en la nueva currícula) también es un mito que puedas terminar la escuela secundaria neuquina debiendo todas las materias”.

Aseguró que “no solo que no pasa, sino que se han establecido mecanismos que favorecen y que mejoran que la terminalidad educativa se haga en tiempo y forma y que, además, si eso no ocurre haya mecanismos por los cuales pueda seguir vinculado a la escuela para lograr esa terminalidad”.

Para esto, la escuela secundaria tomó algunos elementos de la escuela primaria, entre otros, los procesos de formación que van por ciclos. El ciclo inicial en la secundaria es lo que en la actualidad conocemos como primer y segundo año.