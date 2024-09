Educación: cómo piensan recuperar los días de clases en Neuquén

La funcionaria dijo que sabían que iban a transitar un año complejo porque ciertos temas, como el del plus salarial, podrían generar tensiones. “Veníamos de ciclos en los que el gobierno provincial había decidido no dar discusiones que generan tensiones y que, en algunas circunstancias, generan mayores niveles de confrontación, en este caso con el sindicato”, agregó.

soledad martinez ministra educacion

Recuperación de contenidos

Respecto a la recuperación de contenidos, la titular de la cartera educativa aseguró que se da en todas las escuelas. “Eso lo monitorean los equipos directivos, las supervisiones. Hay niveles, como primaria, que es más sencillo evaluar si se pudo hacer la recuperación de contenidos que en el secundario donde la regularidad está muy atravesada por muchos factores y variables, pero hay un esfuerzo de todos los equipos, de los niveles y de una gran base de equipos supervisión de trabajar en la recuperación de contenidos”.

Martínez adelantó que desde el gobierno están analizando algunas herramientas para reforzar los espacios de formación, de contención y de acompañamiento a las trayectorias de alumnos y alumnas durante el verano. “Estamos evaluando un inicio de ciclo del equipo anticipado para el próximo año, no va a ser más allá de mitad de febrero. Hay que ver cómo quedan los turnos de las mesas, pero no va a ser más allá de febrero”, remarcó la ministra.

Nueva secundaria

La Ministra de Educación se refirió a otro tema central: el nuevo diseño curricular. Explicó que la nueva secundaria neuquina establece varias reformas, al tiempo que aclaró que “es un mito que no exista la repitencia (en la nueva currícula) también es un mito que puedas terminar la escuela secundaria neuquina debiendo todas las materias”.

Aseguró que “no solo que no pasa, sino que se han establecido mecanismos que favorecen y que mejoran que la terminalidad educativa se haga en tiempo y forma y que, además, si eso no ocurre haya mecanismos por los cuales pueda seguir vinculado a la escuela para lograr esa terminalidad”.

Para esto, la escuela secundaria tomó algunos elementos de la escuela primaria, entre otros, los procesos de formación que van por ciclos. El ciclo inicial en la secundaria es lo que en la actualidad conocemos como primer y segundo año.

docentes clases generica -valida 1200-

“Tampoco se pueden promover (estudiantes) sin aprobar nada. Tienen que aprobar contendidos para pasar a lo que hoy sería el tercer año, que en el nuevo diseño curricular se conoce como interciclo. Tienen que promover una altísima cantidad de contenidos, de lo que hoy conocemos como materias, para poder llegar a ingresar a lo que conocemos como el cuarto y quinto año”, detalló.

Es decir, a diferencia de lo que pasa ahora, que se puede terminar la secundaria sin tener Lengua de primer año, Geografía de segundo o Matemática de tercero, en este esquema de ciclos tienen que alcanzar un porcentaje alto de aprobación para promover al otro ciclo, de lo contrario repiten.

“No es verdad que no se repite, lo que sí es verdad es que no se quedan en primero o no se quedan en cuarto, deben completar ese ciclo. No pueden promover de un ciclo al otro si no tiene todas las materias aprobadas”, concluyó.