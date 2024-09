Con escándalo interno y por Zoom, ATEN levantó el paro de la semana que viene

ATEN - Conferencia (5).JPG ATEN cree que la admisibilidad del TSJ al recurso de inconstitucionalidad del presentismo es un logro. Pero no quedaron todos conformes. Claudio Espinoza

"Por abrumadora mayoría gana la moción de la Multicolor, pero la conducción ha tomado la decisión de suspender las medidas, fueron más de 2700 votos la moción de la Multicolor", dijeron a LMNeuquén desde ese sector gremial durante el desarrollo el plenario.

ATEN: el logro a medias en el TSJ

La suspensión de las medidas de fuerza se dio por la propuesta que hizo esta mañana Guagliardo, tras ser notificado de una resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Por la cual declaro admisible el planteo de inconstitucionalidad de la ley de adicional por presentismo.

“Creemos que es una acción responsable de nuestra organización, el cuidado del vínculo y cómo hemos discutido en nuestras asambleas, ante la preocupación de encontrar un cauce a este reclamo”, explicó el sindicalista durante una conferencia de prensa.

Y acotó: “En este conflicto, ATEN ha puesto en tensión a los tres poderes del Estado”.

ATEN - Conferencia (4).JPG Claudio Espinoza

Si bien aún falta que el TSJ se expida sobre el fondo, ATEN busca que la semana que viene el máximo órgano judicial de Neuquén admita la cautelar y suspenda los efectos de la Ley 3344. Antes tiene que pasar por un dictamen la semana que viene por la Fiscalía de Estado.

La suspensión de la ley podría darse la semana que viene, pero la secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas, sostuvo que no hay garantías de que eso suceda.

Advirtió que la Ley 3344 del plus salarial aún no está suspendida y que van por la aplicación de la medida cautelar que suspenda temporalmente los efectos de la norma, aún no están garantizados. Lagunas se refirió al "plus extorsivo", ya que entiende que los docentes sindicalizados estarán más condicionados a participar de las medidas de fuerza

"El plus extorsivo, esta segunda parte de la medida cautelar, aún no está porque la tiene que definir el TSJ, por lo tanto, acá no hay nada en mano que indique que nuestra lucha le arrancó un fallo favorable a nosotros", indicó la secretaria general de ATEN Capital. Y acotó: "Por eso hay arrancar ese fallo para suspender la aplicación de la ley, hasta tanto se resuelva el fondo".

El paro se levantó "de prepo" para la oposición interna de ATEN que cada vez tiene más confrontaciones con la conducción.