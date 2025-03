Qué dijo la Muni sobre la obra de demolición que causó la evacuación de casas vecinas

Obra Clausurada Sargento Cabral 531 -03.jpg

"La obra está clausurada, no pueden realizar tareas, salvo los que sean de urgente remediación para evitar un perjuicio mayor, dado que tenemos un pronóstico de lluvia este fin de semana", recordó el funcionario municipal.

Estas tareas preventivas consisten en un apuntalamiento para morigerar el riesgo que está causando la edificación. Las viviendas lindantes, reconoció Murillas, "han resultado severamente dañadas".

No obstante, sostuvo que "los responsables de la obra se comprometieron a realizar tareas de remediación del riesgo inmediato". Por consiguiente, tienen que presentar informes para determinar cómo van a hacerlo. Está claro que la prioridad es salvaguardar las viviendas cercanas.

Obra Clausurada Sargento Cabral 531 -02.jpg

Recordemos que en toda obra privada tiene que haber un propietario identificado que se haga responsable y actores técnicos, como así también una empresa constructora debidamente empadronada y personal de seguridad e higiene que inscribe el protocolo a seguir.

"Si el municipio ve que hay dudas o cuestiones que no se condicen con estas responsabilidades, puede paralizar preventivamente la obra o clausurar los trabajos para que intervenga el Juzgado de Faltas", manifestó Murillas.

En principio, lo más importante en el caso es que la empresa responsable remedie los daños y potenciales peligros que hay en las construcciones linderas. Luego se verá cómo mejorar las condiciones de seguridad y, eventualmente, retomar los trabajos.

Murillas advirtió que sobre las espaldas de los actores principales recae el Código Civil y el Código Penal. "Para ponerse del lado de la seguridad, junto con Policía, se le pidió a las personas que no se mantengan allí hasta que se hagan las medidas de apuntalamiento y seguridad", informó el funcionario municipal.

Evacuados por riesgo de derrumbe

Una de las afectadas, Julieta Olivera, tuvo que ser evacuada por riesgo de derrumbe este jueves. La joven bajó a la puerta de su casa a recibir un amigo y en ese momento sintió un fuerte ruido producido por la rotura de su vivienda y logró filmar un video de lo que encontró. "Se está agrietando todo, mirá cómo se cayó", repitió la joven entre llantos en un video.

Rajaduras en una casa por una obra.mp4

Si bien el peligro fue reconocido por la Municipalidad, Olivera dice que hace meses pedía ayuda, ya que sentía que podía pasar lo que finalmente pasó.

"Ahora todo el edificio que era de mi abuelo y que quedó para mí y mis hermanos está quebrado, todo el esfuerzo de él ya no sirve más", lamentó Olivera a LMNeuquén.

La joven está muy preocupada y dijo que quedó en la calle y que necesita que el propietario del terreno de al lado se haga cargo de esta situación, que es su "culpa".

Denuncia por la construcción

"Ese terreno también era nuestro, pero se lo vendimos tiempo atrás y ni siquiera nos lo terminó de pagar. Igualmente, comenzó a hacer los movimientos de suelo, comenzó a sacar tierra, yo me quejé mil veces en Obras Públicas, le hice varias denuncias en delitos económicos, pero no me escucharon", advirtió la mujer.

La propietaria del inmueble de la calle Sargento Cabral al 500 contó que cuando le dieron permiso de obra a su vecino "rompió un caño de cloaca y todo el desperdicio que salió dejó la tierra muy blanda".

"Ayer vi una grieta muy grande y después de eso se cayó todo", relató la mujer, quien explicó que las casas dañadas están en la parte de atrás del terreno lindante y dijo que fueron varias familias las que fueron evacuadas en la noche del jueves.