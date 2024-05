Qué es de la vida del popular trapito cordobés, por qué se fue y su sueño de regresar

El carismático Lucas rompe el silencio y se confiesa: “La gente de Cipo me pregunta dónde andas, me mensajean”. Presenta a su pareja y recuerda el sobresalto.

Trapito.jpg Lucas, el cordobés, en el Kempes junto a sus dos amores: su pareja e Instituto.

Pero claro que como pasa siempre, nadie en este mundo logra que absolutamente todos lo quieran y parece que a otro trabajador callejero no le caía tan simpático. “Tuve un inconveniente con uno de los vendedores de allá por lo que preferí volverme a que me pasara algo grave”, revela ese conflicto por el que prefirió armas las valijas a fin de evitar males mayores.

No obstante, y pese a las dificultades que surgieron en el camino, el cordobés tiene unas ganas “enormes” de volver a las tierras en la que no nació pero las considera su lugar en el mundo. Y esta vez, adelanta que lo haría acompañado.

“Siempre con ganas de regresar al Sur, si vuelvo será con mi pareja”, promete en la charla telefónica con este medio. Sabe, igualmente, que para eso deben darse ciertas condiciones.

“Me enamoré del Sur, sueño con regresar”

“Si consigo un lugar para alquilar que no pidan tantos requisitos ni me fajen tanto con el precio, me vuelvo. Me gustó el Sur, me enamoré de allá, qué querés que te diga hermano”, agrega con su cancha habitual.

El sorprendente cariño de la gente lo motiva aún más a pensar en pegar la vuelta para estos lares. “Suelen mandarme mensajes, videos de que me extrañan, me preguntan dónde ando que no estoy en la calle, todas esas cosas. Me los mandan desde el semáforo donde me conocieron, se me pianta un lagrimón y más extraño”, finaliza el fanático de Instituto (aprovecha a ir a ver los partidos que justo volvió a la máxima categoría, a la Primera División del fútbol argentino) que también aprendió a querer al Capataz de la Patagonia, al famoso albinegro.

Trapito cordobes.jpg Lucas en plena venta callejera en Córdoba capital.

“Trato de ponerle la mejor onda. He estado limpiando vidrios lloviendo y la gente dice ‘mirá este loco’. Y si van serios hago algún chiste o cuento alguna anécdota de las tantas que he vivido y les cambia la cara”, explicaba su fórmula del éxito, en su momento, quien vivió más de dos años en nuestra ciudad.

Lucas, el cordobés con corazón cipoleño, el querido trapito que no ve la hora de regresar. ¿Se le cumplirá el sueño?