Qué es Nodo Las Cortaderas, el parque industrial "boutique" de Vaca Muerta

El proyecto Nodo Las Cortaderas, ubicado en San Patricio del Chañar, será una pieza clave dentro del desarrollo de la última milla para Vaca Muerta, como un parque industrial y comercial “de boutique”. Tendrá todo al alcance de la mano: herramientas, estaciones de servicio y hoteles. Un lugar cerrado y "all in one", con bajo nivel de emisiones de carbono.