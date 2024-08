Qué pasó con la foto viral de los trabajadores de Flow Personal: una vez más el tsunami de la desinformación en Neuquén

"Recién acaban de irse dos hombres con ropa que se identifica como de Fibertel. Querían entrar a mi casa, a toda costa. Primero me dijeron que venían a cortar por mudanza, después por falta de pago, y no se iban a ir si no les mostraba la boleta. Por suerte hay rejas, así que nunca pudieron pasar. Llamamos a Fibertel y dijeron que nunca envían a hacer cortes de esa forma. Nadie pidió nada".

En la foto que acompañaba el mensaje estaban dos hombres ataviados con la indumentaria de Fibertel (hoy Flow Personal) esperando a ser atendidos por la dueña de casa, luego de haber solicitado alguna gestión técnica de la empresa proveedora de televisión por cable e internet.

El miedo propio de los tiempos en que la inseguridad se hace dueña de varios sectores de Neuquén y alrededores, quizás motivaron el primer mensaje, luego todo fue propio del fenómeno del reenviar y reenviar, generando la alerta, el pánico y un tsunami de desinformación y difamación que involucró -de manera inconsulta- a dos trabajadores de una empresa tercerizada de la proveedora que solo realizaban sus tareas diarias de conexiones.

Una escalada de desinformación sin freno

La escalada sin frenos de la desinformación llegó a tal punto, que desde los colegios de los hijos de los involucrados se comunicaron, ya que el mensaje también había llegado a los grupos de WhatsApp de esas instituciones, "poniendo en riesgo la integridad de los mismos", según sostuvo el gremio Satsaid que emitió un comunicado.

En el mismo se aclaró que se trataba de empleados de la empresa Tresa SRL, que presta servicios para Flow Personal, e identificaron que todo surgió a partir de un domicilio de barrio Santa Genoveva (en la calle San Juan). Tampoco parece correcto haber dado el nombre y apellido y el domicilio exacto en el mensaje gremial.

Desde esa organización sindical instaron ante situaciones similares a comunicarse con la Policía y exhortaron "a la ciudadanía a utilizar de manera responsable las herramientas de las redes sociales".

Por su parte, desde la empresa Flow Personal se indicó también que no envían personal a los domicilios sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda estar atentos y no abrir la puerta a nadie que no se espere o no se haya anunciado con antelación por las vías de comunicación oficiales.

El fenómeno de la desinformación consiste en la difusión de información falsa, imprecisa o engañosa, diseñada, presentada y promovida para causar intencionalmente daño público o ganancias económicas, según informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Thomson Media, y cofinanciado por la Unión Europea.

El trabajo de chequear un dato o un hecho antes de compartirlo o publicarlo, de opinar sobre él o de interpretarlo es trascendental y debería ser un ejercicio común de este tiempo de vorágine digital, y en el que todos tenemos en nuestras redes sociales y en nuestro teléfono, un fino límite de caer en la desinformación y hacer daño.