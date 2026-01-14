Qué resolvió la Corporación Pulmarí ante la compraventa ilegal de tierras

Pulmarí tiene 113 mil hectáreas en la cordillera, en los alrededores de Aluminé.

Las autoridades de la Corporación Interestadual Pulmarí ( CIP ) se reunieron este miércoles para aclarar sobre el tema de las maniobras de compraventa ilegal de tierras en el territorio que se dieron a difusión.

El presidente de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), Daniel Salazar, encabezó este miércoles una conferencia de prensa en Aluminé, de la que participaron el vicepresidente, Alberto Marasco; el director nacional Christopher Williams y los directores provinciales Luis Ricciuto y Waldo Salazar.

Señalaron que “manifestaron la preocupación institucional ante la circulación de videos difamatorios e información falsa en los últimos días”, al tiempo solicitaron responsabilidad colectiva para evitar la difusión de contenidos no verificados que puedan generar confusión pública y/o derivar en conflictos.

Además, respaldaron al personal de la CIP, “ante situaciones de hostigamiento y amenazas, remarcando que estos hechos son inaceptables y que se avanzará por las vías correspondientes para resguardar la integridad de los trabajadores”.

Cómo funciona la corporación y qué constituye delito

Explicaron que la Corporación Interestadual Pulmarí es la titular y propietaria de las tierras comprendidas en su jurisdicción y que “ninguna persona tiene derecho a ofrecerlas en venta, cederlas o transferirlas, dado que se trata de actos prohibidos por la Ley Nacional N° 23.612”.

Destacaron que la norma busca garantizar la preservación del modelo de propiedad comunitaria y la protección del territorio. Al tiempo que se establece que “quien vende aquello que no es propio puede incurrir eventualmente en el delito de estafa”

Información que pueden encontrar en comunicaciones institucionales, cartelería en el territorio, medios públicos y notificaciones particulares. Entonces, se insistió en la necesidad de que vecinos "no realicen pagos, reservas ni firmen documentación informal, y que se asesoren únicamente a través de canales oficiales".

Medidas

Desde la CIP indicaron que la institución mantiene el tema en curso administrativo y legal, con acciones y actuaciones formales en marcha, para garantizar el resguardo del patrimonio territorial y el cumplimiento de las leyes vigentes.

Se explicó que la Corporación ejercerá los actos que correspondan en defensa de sus bienes, incluyendo presentaciones administrativas y denuncias penales y civiles frente a irregularidades, y en caso necesario convocará a autoridades y organismos de fiscalización competentes.

La CIP es conducida por un Directorio con representación del Estado Nacional, el Estado Provincial y las comunidades, garantizando un modelo de conducción participativa e Interestadual.