Millonaria multa para una empresa constructora de viviendas en Neuquén

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor de Neuquén aplicó una fuerte multa contra una empresa de casas prefabricadas, por graves incumplimientos en contratos de construcción de viviendas prefabricadas. Se trata de “Sol del Plata Empresa Constructora S.A.” que habría transgredido la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N.º 24.240.

Desde la cartera, que depende del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos , se informó que la sanción supera los 17 millones de pesos . Las mismas fueron dictadas por la justicia tras resolver favorablemente dos reclamos formales de consumidores neuquinos .

En ambos casos, los denunciantes aseguraron haber abonado la totalidad del valor de sus viviendas sin que la empresa cumpliera con la fabricación ni la instalación en los plazos acordados, ni brindara respuestas ante los reiterados reclamos.

¿Cuáles fueron los reclamos?

En el primer caso, “Sol del Plata” fue multada por un total de $9.494.608, luego de comprobarse que la vivienda contratada en diciembre de 2022 y que debía ser entregada en septiembre de 2023, nunca fue terminada. A pesar de haber sido debidamente notificada, la firma no se presentó a las instancias conciliatorias ni realizó descargos.

En el segundo hecho, Protección al consumidor impuso una multa de $7.659.894, por incumplir un contrato con fecha de mayo de 2022. En esta ocasión, la obra se inició, pero posteriormente fue abandonada, sin cumplir con la entrega pactada a los 180 días. La empresa argumentó falta de fondos, sin embargo, tampoco dio respuesta formal.

En ambas denuncias, la Justicia acreditó la infracción a los artículos 4°, 10 bis y 19 de la Ley 24.240, vinculados al deber de información, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el respeto por los plazos acordados. Además, se valoró especialmente la conducta reiterada de la empresa, la falta de colaboración con el organismo y el perjuicio ocasionado a las personas consumidoras.

Asimismo, más allá de las sanciones económicas, el organismo provincial informó que “Sol del Plata Empresa Constructora S.A.” fue incorporada al Registro de Infractores, con el objetivo de evitar que otras personas sean víctimas de la misma.

Desde la Dirección de Protección al Consumidor, recomiendan a los neuquinos interesados que se encuentran en la búsqueda de una vivienda prefabricada para la compra, verificar antecedentes de las empresas, exigir contratos claros y denunciar cualquier incumplimiento a través de los canales oficiales del organismo provincial.

Constructora condenada a devolver una camioneta y pagar más de $26 millones

En julio del 2025, la firma GSP, dedicada a la construcción en seco, fue condenada por la Justicia de Cipolletti a restituir el valor de una camioneta recibida como parte de pago y a indemnizar a un damnificado por daño moral, daño emergente y daño punitivo, tras incumplir un contrato para la edificación de una vivienda. La sentencia se dictó en el fuero civil, luego de que la empresa fuera declarada en rebeldía por no presentarse durante el proceso judicial.

De acuerdo con el expediente, el contrato se firmó en marzo de 2023 entre un vecino de la ciudad y la constructora. La empresa se comprometió a construir una vivienda de 36 metros cuadrados mediante el sistema Steel Framing, con un plazo de entrega previsto para julio del mismo año. Como parte del acuerdo, el hombre entregó su camioneta como anticipo de pago y se comprometió a abonar el resto al finalizar la obra.

Sin embargo, la empresa nunca inició los trabajos. A pesar de los insistentes reclamos del cliente durante varios meses, no hubo avances ni respuestas concretas.

La sentencia, dictada por un juzgado civil, hizo lugar a todos los reclamos del demandante. En primer lugar, se declaró resuelto el contrato por incumplimiento y se ordenó la restitución de las prestaciones. En ese marco, la firma debería abonar más de $21 millones por el valor estimado del vehículo, con intereses calculados desde la firma del contrato. Además, el fallo reconoció $1,1 millones por daño emergente, correspondientes a los gastos de alquiler que la persona debió afrontar durante el tiempo en que esperaba la entrega de la vivienda.