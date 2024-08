Qué hacía un Mercedes Benz sumergido en el Paseo de la Costa: ¿Y sus ocupantes?

auto sumergido rio limay

Confirmaron que se trata de un Mercedes Benz color negro, el cual quedó sumergido en el agua hasta que su propietario consiga una grúa para retirarlo ¿Cómo llegó hasta ahí?

De acuerdo a lo informado por Pino, el conductor del Mercedes Benz iba transitando en dirección oeste-este y "en una curva pasó de largo, directamente". El joven no estaba solo. Lo acompañaba otro muchacho y una chica, hija del propietario del auto. "Ella manifestó en el lugar que el vehículo es de su padre", comentó Pino. Los tres jóvenes, de entre 22 y 25 años, son oriundos de Neuquén capital.

auto sumergido río limay

Afortunadamente, la Policía constató que no sufrieron lesiones producto del siniestro vial que protagonizaron. Ellos pudieron salir del auto por sus propios medios cuando ingresó al agua del Limay, pese a lo caudaloso que viene su cauce con la crecida del río y a las temperaturas bajo cero que se registraron esta mañana. El bombero no pudo confirmar si el conductor se encontraba alcoholizado o venía excedido de velocidad. No obstante, no se le puede echar la culpa al camino porque está bien señalizado.

El enojo por la crecida del río Limay

Por estos días, y tal como se ve en las imágenes del auto sumergido, el río Limay viene muy crecido. La Municipalidad realizará una presentación en la Justicia Federal por el "manejo discrecional" de las represas hidroeléctricas debido a las graves consecuencias urbanas, ambientales y sociales que, denunciaron, acarrea a la ciudad de Neuquén. El objetivo es que el municipio sea considerado parte necesaria en el Plan de Manejo del Agua.

La situación se puso de manifiesto a raíz del pronóstico meteorológico que anticipó copiosas lluvias días atrás sobre la capital neuquina y la dificultad de drenaje de las aguas hacia el río porque las aguas están sumamente crecidas artificialmente.

ON - Crecida Rio Limay (18).jpg

“No puede ser que la ciudad de Neuquén pague estos costos para que otras ciudades tengan energía”, protestó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, al referirse a la crecida del caudal del río Limay, que es de 900m3/sg desde hace por lo menos 45 días para generar electricidad a Buenos Aires y al conurbano bonaerense.

Baggio no desconoció que “hay toda una discusión acerca de la reprivatización de las represas" y puntualizó que "en el escenario que sea queremos discutir y por eso vamos a hacer una presentación judicial para que Neuquén capital pueda dar su opinión”.

El río desde el drone de LMNeuquén

A esto, agregó que hay otra problemática: "viene una gran lluvia y la imposibilidad de descargar en el río Limay el agua que cae sobre la ciudad y que escurre desde pluviales, alcantarillas y sumideros a través del vínculo que tiene con el arroyo Durán. Si el río está alto y el arroyo en consecuencia también, la descarga es mucho más lenta y hay un montón de barrios que pueden sufrir consecuencias”.

“Mostrando un informe, determinó que el caudal actual debería ser de 300 m3/sg. “Eso es lo normal para esta época: recordemos que el Limay tiene un período de crecida y de bajada regulado por la naturaleza, en abril teníamos crecidas producto de la lluvia y en septiembre - octubre crecidas producto de la lluvia y el deshielo de la precipitación nívea en la cordillera, pero hoy eso ya no se respeta”, definió.

Crecida del Río Limay drone Leandro Gutiérrez

“Hoy tenemos crecidas en pleno invierno que tienen otro objetivo, el de la demanda eléctrica para satisfacer justamente la necesidad de Buenos Aires y el conurbano. Y como parece ser algo habitual y que se va a mantener en el tiempo, queremos -manifestó- que se rediscuta el Plan de Manejo del Agua para poder ser parte”, Francisco Baggio.

El panorama actual del caudal de los ríos es que “están muy altos" y el funcionario expresó su preocupación "por el largo tiempo que llevan así de crecidas las aguas debajo de las represas”. “Brindar energía a Buenos Aires y el conurbano tiene un costo para los neuquinos capitalinos y ese costo es que ambientalmente el río sube y baja a discreción”, insistió.