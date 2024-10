¿Qué va a pasar con el asesino de Juan Caliani y su intención de ir a la escuela?

La medida de protesta realizada por los estudiantes de la Escuela de Enfermería para rechazar el ingreso del joven asesino de Juan Caliani no fue sorpresiva, sino que fue consecuencia de la falta de respuestas a su reclamo. "Lo hacemos en nombre de los 500 estudiantes, los profesores y auxiliares de servicio", aseguró Valentina, una estudiante de 5° en diálogo con LMNeuquén . "Estamos pidiendo que la supervisora del Consejo nos dé una respuesta presencial de por qué eligió esta escuela. Sabemos que ella no se va a hacer cargo de un posible conflicto que pudiéramos tener con este sujeto", agregó.

En tanto, el último viernes, los estudiantes mantuvieron una reunión en el CPE donde les informaron que se había tomado la decisión de que durante lo que resta del ciclo lectivo 2024, el adolescente que mató al periodista no ingresará a la escuela. No obstante, les dijeron que esta resolución solo va a ser efectiva hasta fin de año, por lo que no descartan con la posibilidad de que esta situación se repita el próximo año.