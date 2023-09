Quedó en prisión por los robos organizados: la historia detrás de la amenaza a una cajera

"Personal policial, que custodiaba el lugar intenta detenerlos, por lo cual comienzan a arrojarle piedras. Continúan sustrayendo mercadería y luego se dan a la fuga. Esta situación quedó filmada por las cámaras de seguridad", agregó.

Robo en un super del barrio confluencia.mp4

"Esta situación tuvo su origen a raíz de un audio de Whatsapp que comenzó a circular el viernes 18 de agosto en el cual se incitaba a las personas a salir a saquear", remarcó, para luego detallar que Lagos "participó de un grupo de Whatsapp armado para tal fin y a raíz de esto salen y cometen ese hecho".

En ese marco, la asistente letrada del MPF remarcó que el personal policial que fue atacado con piedras sufrió lesiones en el cuero cabelludo.

Al solicitar la prisión en un domicilio declarado en sobre la calle Boer en el barrio Confluencia, Juárez recordó que Lagos "tiene previamente una suspensión de juicio a prueba, la cual ya cumplió y se le extinguió la acción por ese legajo". Además, remarcó que existe "plena prueba de la materialidad de los hechos y semiplena prueba de la responsabilidad" , antes de enfatizar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

En ese sentido, planteó que una testigo de los hechos recibió amenazas. Lo llamativo fue que se trata de una cajera del supermercado que casualmente es expareja y madre de la hija de Lagos. La misma noche del saqueo, el acusado la llamo insultándola e increpándola para que no diga nada.

"No sabés con quién te metés, te voy a quemar la casa. No duermas sola, donde te enganche te voy a hacer mierda, no me importa nada", fueron tan solo unas de las palabras que Lagos le dijo a la madre de su hija de tres años de edad.

lucas andres lagos (1).jpg

Finalmente el juez dictó la prisión preventiva por por 2 meses para Lagos, dando lugar al argumento de la integrante del Ministerio Público Fiscal. Además hay una prohibición de contacto con la madre de su hija y dos rondines policiales diarios para constatar el cumplimiento de la medida coercitiva. La investigación del caso, tiene un plazo de 4 meses.

El operativo impulsado por el Ministerio Público Fiscal se desarrolló en forma conjunta con la policía provincial durante las primeras horas de la mañana del miércoles.

En el marco de la investigación que lleva adelante la fiscalía de Robos y Hurtos se realizaron allanamientos en domicilios ubicados en los barrios capitalinos de Confluencia, Dos Bosco III, Los Polvorines, Villa Ceferino, Cuenca XV y Cuenca XVI; y también en la localidad de Senillosa, a pedido del fiscal del caso Horacio Maitini.

En diálogo con LMNeuquén el comisario inspector Carlos Román precisó que además de incautarse elementos de interés como celulares, prendas de vestir y carritos de supermercado, "en uno de los allanamientos también se secuestraron armas de fuego de fabricación casera, tipo tumberas".

allanamientos 4.jpeg

Por su parte, la fiscalía de Asignación de Casos, a cargo del fiscal Diego Azcárate, requirió los procedimientos en una vivienda de General Roca, dos de Plottier y uno de Neuquén. Lo hizo en el contexto de una investigación iniciada por mensajes publicados en redes sociales y audios difundidos por Whatsapp, mediante los cuales se incitó a cometer saqueos.

Unos días cargados de tensión

La seguidilla de robos piraña que agitó el fantasma de saqueos en distintos rincones de la Argentina comenzaron el fin de semana posterior a los comicios del 13 de agosto que sorprendieron con la posibilidad de que Javier Milei se convierta en presidente de la Nación.

En Neuquén la titular de la Cámara de Comercio, Georgina Ñanco, denunció una maniobra organizada por parte un grupo de personas que buscaban sacar tajada de la delicada crisis económica que atraviesa el país y le pidió al gobierno provincial un plan de seguridad para proteger no solo a las grandes superficies, sino también a los locales de menor escala. Lo hizo en medio de unas jornadas cargadas de tensión signadas por una decena de robos, más de 15 intentos con destrozos y las guardias nocturnas montadas por comerciantes para defender sus locales.

En ese momento, el comisario mayor Walter San Martín, director de Seguridad de la Policía de la provincia, precisó el modus operandi de la siguiente manera: "Se juntan grupos de unas 15 personas, que se cubren sus caras y llevan bolsas, entran a los comercios y rápidamente se llevan lo que pueden. Bebidas alcohólicas y carnes están entre los productos preferidos. En algunos casos actuaron menores de edad, se supone que mandados por mayores con intenciones que son parte de la investigación".

La calma comenzó a regresar el martes 22 con una notoria presencia policial en las calles, luego del secuestro de cuatro vehículos involucrados en el transporte de los autores de los robos y la detención de unas 24 personas, de las cuales 9 son menores de edad.