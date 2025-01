Quedó sola con su hijo, el trabajo la ayudó a superar el duelo y hoy es la "guardiana" de un gran espacio neuquino

“Mi historia acá comienza el 10 de septiembre del 2010, cuando estaba en una empresa de seguridad y junto a una compañera nos traen a trabajar a Espacio DUAM, la idea era que hubiera mujeres en la atención al público", detalló. En ese momento aún no estaba la garita de acceso, pero al poco tiempo se sumó nueva infraestructura y ese espacio se convirtió en su oficina.

valeria 4.webp

Pero cuando estaba empezando a adquirir más experiencia, Valeria tuvo que atravesar un duro momento. A los dos años de ingresar a esa tarea enviudó y quedó solo con su hijo de 12 años.

“Fue muy difícil porque era complicado salir a atender a una persona teniendo que estar bien y esconder el duelo que estaba atravesando, y más con un hijo preadolescente al que tenía que dejar porque su mamá tenía que salir a trabajar. Pero siempre traté de poner mi mejor cara, de estar alegre, de tratar a las personas con respeto y compromiso", relató.

Es por eso que Valeria considera su lugar de trabajo como segundo hogar, ya que fue un espacio que le permitió hacer un poco más ameno el día a día durante su duelo.

Desde entonces pudo crecer laboralmente y desde hace pocos meses, su trabajo le trajo una nueva satisfacción, ya que mediados del 2024 le ofrecieron ser parte del equipo de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (ECyDENSE), que actualmente depende del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

valeria 1.webp

Se trata de un organismo organiza eventos y potencia iniciativas culturales y deportivas, administrando el Espacio DUAM, el Estadio Ruca Che y el Centro de Convenciones Domuyo.

“Para mí fue algo soñado, lo quería; necesitaba el cambio, puse en la balanza el afecto con el lugar, con la gente que trabaja acá, la valoración que hicieron de mi trabajo. Hoy por hoy estoy vistiendo la camiseta de ECyDENSE y puedo representar a Espacio DUAM, Ruca Che, Domuyo; estoy muy contenta y agradezco mucho la oportunidad", indicó.

Además de atender a las personas que van a un evento, también ayuda a quienes se acercan y consultan, por ejemplo, dónde está el aeropuerto o el hotel ubicados a pocos metros del lugar. “Todas las personas que vienen primero tienen que pasar por la recepción, yo soy la que salgo, atiendo, consulto, les tomo los datos; es toda una responsabilidad, no es solo levantar la barrera. Si ya hay algo pautado estoy avisada y la persona puede ingresar", detalló.

Realiza recorridas por los distintos sectores, monitorea las cámaras de seguridad y conoce cada rincón del extenso predio, contando con información muy valiosa a lo largo del tiempo.

valeria 5.webp

Valeria aseguró que lo mejor de su trabajo es estar comunicada con la gente: "Soy muy sociable, entonces capaz que vengo mal, triste por cuestiones personales, y llego acá y hablo con una persona y ya me olvidé de todo. El reencontrarme con la gente que viene a un evento, con los proveedores, el compartir, por ahí viene un móvil policial para hacer una recorrida y sale un mate, todo eso suma", dijo.

"Lo que tiene este lugar es que uno tiene que estar bien, si yo no estoy bien, no recibo bien a la gente y puedo tener una mala respuesta del otro lado. Ya lo comprobé durante el tiempo y por eso trato de estar siempre al 100, con mi cara, con mis gestos, con mi forma de hablar y siempre con respeto principalmente”", destacó. También valoró el trabajo en equipo y el camino que ha recorrido de gran aprendizaje.

Su gran compañero

Si bien su trabajo suele ser solitario muchas veces, cuenta con un fiel compañero. “Tengo a mi negrito, él está quedando, hubo otros dos más que ya no están. Ya me acompaña poco a hacer las recorridas por el predio porque su cadera no está bien. Apareció un día acá, yo amo a los animales y pasó el tiempo y él sigue conmigo hasta cuando dé, ya tiene 14 años”, contó.

A lo largo del tiempo, Valeria atesora muchas anécdotas que involucran el permanente contacto con la gente. “Personas que me piden que les cargue el teléfono, otros que creen que acá es el aeropuerto, turistas que están perdidos y que pienso que vienen a un evento y en realidad están buscando para tomar el tren, alguien que me pregunta si puede estacionar afuera por la sombra y en agradecimiento me regala un alfajor. Por eso insisto que esto no es solamente levantar la barrera y anotar un nombre y apellido”.