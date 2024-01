Quejas, angustia y mucho malestar: a cuánto se fue la cuota en los colegios privados de Neuquén

"Ante las reiteradas consultas sobre el valor de la cuota del año entrante y al solo efecto de dar previsibilidad a las familias respecto del monto de la misma, nos dirigimos a ustedes para informarles que la cuota del mes de febrero tendrá un incremento del 24%. Este porcentaje será deducido al porcentaje de aumento de sueldos acordado por el gremio ATEN y el gobierno de la provincia correspondiente al IPC del último trimestre 2023. El resultante de la diferencia se aplicará en la cuota de marzo 2024", informaron los directivos.

Los valores orillan los $200.000. Del mismo modo, actualizaron los beneficios que denominan "pronto pago", luego de considerar los planteos de varios padres que solicitaron un ajuste a su favor, ya que inicialmente no habían sido modificados. De esta manera, las familias que se apuren a pagar hasta el día 5 acceden a un descuento de $15.000, hasta el día 10, $12.000; y el día 15, $9.000.

La bonificación por un hermano no llega a los $10.000; y por dos hermanos, de apenas $19.440, en el nivel inicial y primario. La secundaria es un poco más cara, como suele pasar en todos los establecimientos.

En dicha institución, además, los padres deben abonar un arancel por todo el material extraprogramático que se maneja en el ciclo lectivo y la cuota aguinaldo de los docentes.

"Es un montón. Una locura. Vamos a pagar ya con descuento como 170 mil pesos por cabeza, imaginate. Una angustia increíble, no hay ningun control. Los colegios privados no tienen control de precios y cobran lo que quieren. El ministerio los considera comercios. Pero Comercio no se mete porque es Educación. Y uno por necesidad, no tiene opción. Asi que no tenemos defensa. Y eso que este colegio es de los más baratos", comentó una mamá consultada por LMN.

Lamentablemente, es de suponer que no será el último aumento que deban pagar, teniendo en cuenta lo que fue 2023, donde por dos alumnos esta mamá pagó en febrero $125 mil y terminó pagando en diciembre casi el doble: $271.840.

Si estos números son fuertes, esperen a ver los que fueron notificados por el colegio Cumbres ubicado en Ángel Edelman 450, en los últimos días. La explicación que introducen es la siguiente: "La paritaria docente establece una actualización salarial a pagar con los sueldos de enero de 2024, utilizando como parámetro de actualización la ponderación del IPC nacional y provincial de los meses de noviembre y diciembre de 2023 que asciende al 38%. Por tal motivo, informamos a continuación los valores de cuota educativa vigente a partir de febrero de 2024".

Es decir, la cuota educativa de Cumbres en febrero supera los 200 mil pesos por alumno, por media jornada. Prácticamente, lo mismo que cobra el ISI College por jornada completa. "Una locura lo que están cobrando", se lamentó una mamá de ese establecimiento.

En el colegio Lincon, ubicado en calle Los Aromos, actualizan la cuota cada tres meses. "A nosotros no nos aumentaron este mes, porque nos aumentan cada tres mes. Nos toca el aumento en febrero. Seguramente nos informen el 30 o 31 de enero. Asi que este mes pagamos lo mismo que en noviembre", comentó otro papá consultado.

Los precios de otros privados

Un poquito más baja es la cuota informada en diciembre por el colegio Lola Mora, en Belgrano 941. También, como el resto, se ampara en el contexto "altamente inflacionario". La cuota en enero por alumno es de $156.100 (nivel inicial) y de $173.900 (primaria). Por hermano hacen un pequeño descuento.

LMN no pudo acceder al valor de la cuota en colegios que históricamente son más caros como el Confluencia y representan a la realidad de una minoría con alto poder adquisitivo.

Pero si se traza una comparativa entre Neuquén y otras localidades de la Confluencia, otra vez la distancia es una variable de ajuste que abarata los costos, como pasa también con los alquileres. Entonces sí se observa una diferencia significativa.

Por dar un ejemplo, el colegio Researchers de Plottier tiene la cuota menos de la mitad que las instituciones educativas mencionadas en Neuquén. No se entiende, entonces, más allá de la ubicación geográfica, tanta disparidad.

Estos son los precios de la cuota de enero 2024...

En la comunicación oficial de Lola Mora también adelantan que oportunamente informarán el cronograma de aumentos cuando estén definidos los salarios docentes, según las paritarias y la evolución de la inflación durante 2024. Entonces, a la luz de estos números, el diagnóstico que hace Educación parece bastante acertado.

Soledad Martínez, ministra de Educación de la provincia de Neuquén, dijo en diálogo con Línea Abierta de LU5 que la migración de alumnos hacia la escuela pública es una posibilidad, pero aclaró que no se crearán nuevos cargos docentes para contener esa hipotética demanda.

"Estudiamos la eventual migración de la educación privada a la provincia, todavía no tenemos ninguna estimación. Pero estamos evaluando qué disponibilidad tenemos actualmente con las condiciones edilicias”, contó la ministra.

Salvando las distancias, la sensación de muchas familias que evalúan cómo afrontar la cuota educativa de sus hijos recuerda a la angustia de una madre sola que fue notificada hace pocos días del aumento de su alquiler de un departamento con una habitación en el centro. Venía pagando $160 mil pesos por mes, y al finalizar el contrato por tres años, le subieron a $500 mil con expensas.

"El día que me notifican me descompuse en el trabajo, literal. Se me bajó la presión, casi me desmayo. Me tuve que retirar, me llevaron a mi casa. Tuve un shock emocional. No sabía qué hacer, ya me veía, de verdad te lo digo, en la calle rodando con mi hijo, así te lo digo. Pero tiré una contraoferta a la dueña. Propuse $300 mil, y estoy esperando que acepte", reveló.