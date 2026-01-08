Quién abre la Fiesta de la Confluencia 2026: estos son los artistas del jueves 5 de febrero

La Fiesta de la Confluencia 2026 se realizará del 5 al 8 de febrero

La 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia dará inicio con una propuesta musical variada que promete una jornada extensa y cargada de espectáculos en vivo. El festival volverá a convertir a Neuquén en el epicentro del entretenimiento nacional, con miles de personas reuniéndose en el predio de la Isla 132 para disfrutar de uno de los eventos culturales más importantes del país.

La apertura oficial del predio será el jueves 5 de febrero , desde las primeras horas de la tarde, con una programación pensada para públicos diversos y con una fuerte impronta federal. Como ocurre en cada edición, el escenario principal será el punto de encuentro para artistas consagrados, propuestas populares y músicos regionales que lograron su lugar tras el certamen Pre Confluencia.

La jornada comenzará a las 18:20 , con la presentación de uno de los ganadores del Pre Confluencia , el concurso que año tras año les brinda visibilidad a músicos y bandas de la región. Esta instancia se repite nuevamente a las 19:50 , reforzando el protagonismo de los artistas emergentes y el espíritu inclusivo del festival.

Entre ambas presentaciones, a las 19:00, será el turno de Migrantes, que aportará una propuesta ligada al pop latino y los ritmos bailables, marcando el pulso festivo de la primera parte de la noche.

A medida que avance la tarde, el escenario irá sumando diversidad de géneros. A las 20:30 subirá Rombai, con un repertorio pensado para el baile y la participación del público, una fórmula que suele generar gran convocatoria en festivales multitudinarios.

Luego, a las 21:20, llegará un momento especial con la presentación de Marité Berbel, una de las voces más representativas de la música patagónica. Su participación refuerza el perfil identitario del evento y el reconocimiento a figuras históricas de la cultura regional.

El tramo final de la noche estará marcado por dos presentaciones centrales. A las 22:00, el escenario principal recibirá a Luciano Pereyra, uno de los artistas más populares del país, con un repertorio que combina baladas, folklore y canciones de fuerte llegada al público masivo.

Ya pasada la medianoche, a las 00:00, el cierre quedará en manos de Karina, que aportará ritmo y energía para despedir la primera jornada del festival con un clima festivo y multitudinario.

Un inicio que marca el tono del festival

El jueves 5 de febrero funcionará como una carta de presentación de lo que será esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia: diversidad musical, fuerte presencia regional y figuras de alcance nacional en un entorno natural único, a orillas del río Limay.

Con entrada libre y gratuita, la primera noche anticipa un predio colmado y un despliegue organizativo que se sostendrá a lo largo de las cuatro jornadas, consolidando una vez más al festival como uno de los más convocantes del país.