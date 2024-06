Quién era el empleado que murió en Chango Mas y qué dijo la empresa

"En horas del mediodía, precisamente a las 12:00hs, José se encontraba sentado, almorzando, cuando sufrió un desvanecimiento. Inmediatamente, fue asistido por el personal presente y comenzaron los procedimientos de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la ayuda de personal adicional", indicaron en el comunicado.

ambulancia sien chango mas

Asimismo, explicaron que en el momento se procedió a llamar al servicio de emergencias de la firma Vittal y que simultáneamente, el personal policial adicional contactó al servicio de emergencias médicas 107 (SIEN), el cual llegó al lugar a las 12:10hs.

"Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos y la rápida respuesta de los servicios de emergencia, luego de 40 minutos de trabajos de reanimación, José falleció", manifestaron y expresaron sus condolencias hacia la familia y los seres queridos. "Estamos brindando todo el apoyo necesario y cooperando con las autoridades pertinentes para esclarecer los detalles de este lamentable suceso", resaltaron.

Por último, recalcaron que por respeto a José, cerraron las instalaciones del hipermercado durante el martes y este miércoles.

protesta cec despidos chango mas Claudio Espinoza

Cómo fue la muerte de José Jaque, uno de los 39 despedidos

La noticia de su deceso llegó después de varios días turbulentos, de mucha tensión y nerviosimo, en medio de un conflicto laboral que todavía no se resuelve. Es que el empleado fallecido este martes al mediodía es uno de los 39 trabajadores que fueron desvinculados de la empresa a raíz de una reestructuración más general que achicó la planta del personal, en todo el país. Inmediatamente, los trabajadores afectados fueron impedidos de ingresar a trabajar, algunos de ellos con más de 15 años de antigüedad.

Contra los despedidos, hubo cortes en los accesos al supermercado y la Subsecretaría de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria y obligó a las partes a retrotaer la situación al estado anterior.

"La situación es estresante, a todos no nos pega igual y a él le afectó mucho. No estamos laburando, más que nada vamos a cumplir horario y a una compañera le había comentado que estaba cansado y no se sentía bien. Cerca del mediodía le pasa esto. En la tanda que echaron, habían sacado a la enfermera del Walmart. Como pudieron, los compañeros trataron de reanimarlo", contó uno de los trabajadores.

"Nosotros asistimos a pedido del 107 para una persona en paro cardiorrespiratorio que estaba en el comedor del Chango Más. Se realizó RCP -reanimación cardiopulmonar- Avanzada, no se obtuvo resultado positivo y se decretó el deceso. Aparentemente, ha sido por un infarto al corazón, por lo que pudimos evaluar y quedó con la gente del lugar", confirmó la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgode la provincia de Neuquén, Luciana Ortíz Luna, en diálogo con LMNeuquén.