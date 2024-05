Despidos en Chango Más de Neuquén: Trabajo dictó la conciliación obligatoria

Tras el dictado de la conciliación y la realización de asambleas, el gremio levantó la medida.

Más temprano, el secretario general del CEC, Ramón Fernández, había comentado que "ratificaron los despidos. Los siguen ratificando de palabra porque no llegan todos los telegramas".

Este viernes, desde horas de la mañana, continuaron con la medida y llevaron adelante una asamblea previa a la audiencia. Allí se sumaron otros sindicatos como ATEN, UPCN, Pasteleros, Sanidad, Farmacia y ANEL, entre otros gremios que han acompañado la medida también en los días previos.

Historias detrás de los despidos

Damián trabajó en Chango Más durante 18 años en el área de frutas y verduras. Aunque sin notificación oficial, este miércoles se enteró de su despido. "Llegué a las 6 de la mañana y, cuando ingresé, me paró una señora de recursos humanos y me dijo que me desvinculan de la empresa, que puedo subir nomás a buscar mis cosas y retirarme. No llegó ningún telegrama, nada de nada", explicó sobre su caso, que es uno de los tantos que ocurrieron estos días.

Detrás de cada trabajador hay una familia. La premisa se repite en cada uno de los despedidos que, en muchos casos, dependen de ese único sueldo para subsistir. "Yo tengo dos hijos y esposa. Soy el sostén de mi familia", contó Damián, e insistió en que él está hace 18 años, pero otros compañeros se desempeñan en esta tarea desde hace más tiempo, como Silvina.

Ella trabaja hace 24 años y pasó por varias áreas del supermercado: desde atención en la caja hasta el área de ferretería en el último tiempo. También se enteró de su despido este miércoles cuando llegó a trabajar y los gerentes la esperaban para decirle que ya no pertenecía a la empresa. Sin telegrama ni comunicación a su domicilio. "Yo tengo dos hijos y este era mi laburo hace 24 años, me afecta por supuesto", dijo.

Qué dijeron desde Chango Más

Tras conocerse que cientos de trabajadores fueron despedidos en las últimas horas del hipermercado Chango Más en el país, lo que generó una protesta en las afueras de al menos ocho centros comerciales, incluida la sucursal de Neuquén donde despidieron una treintena, ste jueves desde la empresa aclararon por qué se tomó la decisión.

Se informó que el martes la compañía decidió "redefinir la estructura de trabajo en ocho tiendas, en distintos puntos del país". Al respecto, explicaron: "Previo a esta situación, en los últimos meses, se han realizado todos los esfuerzos posibles por relocalizar o reasignar tareas y funciones, garantizando empleabilidad y locación geográfica, de manera de agotar todas las alternativas posibles".

Sin embargo, se indicó que "en 152 casos (no 500 como circuló, ni habría 300 adicionales) no pudimos encontrar alternativas posibles, por lo que ofrecimos las mejores condiciones, en línea con lo previsto por la ley y en el marco de un absoluto respeto por las personas".