"Soy el sostén de mi familia": las historias detrás de los despidos en Chango Más

Chango Mas - protesta - despidos 02.jpg Claudio Espinoza

Historias detrás de los despidos

Damián trabajó en Chango Más durante 18 años en el área de frutas y verduras. Aunque sin notificación oficial, este miércoles se enteró de su despido. "Llegué a las 6 de la mañana y, cuando ingresé, me paró una señora de recursos humanos y me dijo que me desvinculan de la empresa, que puedo subir nomás a buscar mis cosas y retirarme. No llegó ningún telegrama, nada de nada", explicó sobre su caso, que es uno de los tantos que ocurrieron estos días.