Conmoción por la muerte de un empleado en el Chango Más de Neuquén

La noticia de su deceso llega después de varios días turbulentos, de mucha tensión y nerviosimo, en medio de un conflicto laboral que todavía no se resuelve. Es que el empleado fallecido este martes al mediodía es uno de los 39 trabajadores que fueron desvinculados de la empresa a raíz de una reestructuración más general que achicó la planta del personal, en todo el país. Inmediatamente, los trabajadores afectados fueron impedidos de ingresar a trabajar, algunos de ellos con más de 15 años de antigüedad.

"Una pena, un muchacho joven, de 48 o 49 años...la situación es estresante, a todos no nos pega igual y a él le afectó mucho. No estamos laburando, más que nada vamos a cumplir horario y a una compañera le había comentado que estaba cansado y no se sentía bien. Cerca del mediodía le pasa esto (fallece). En la tanda que echaron, habían sacado a la enfermera del Walmart. Como pudieron, los compañeros trataron de reanimarlo", contó uno de los trabajadores.

El empleado falleció mientras se encontraba sentado, almorzando, durante un descanso. En esas circunstancias, sufrió un desvanencimiento y fue asistido inmeidatamente por el personal presente. Simultáneamente, se llamó al servicio de emergencias médicas del SIEN.

SFP Allanamiento ministerio de salud SIEN estafa fraude (6).JPG Personal del SIEN intervino para reanimar al trabajador, pero no hubo resultado. Sebastián Fariña Petersen

"Nosotros asistimos a pedido del 107 para una persona en paro cardiorrespiratorio que estaba en el comedor del Chango Más. Se realizó RCP -reanimación cardiopulmonar- Avanzada, no se obtuvo resultado positivo y se decretó el deceso. Aparentemente, ha sido por un infarto al corazón, por lo que pudimos evaluar y quedó con la gente del lugar", confirmó la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia de Neuquén, Luciana Ortíz Luna, en diálogo con LMNeuquén.

Chango Más es una marca del gigante supermercadista norteamericano Walmart, cuyos activos en Argentina fueron adquiridos por el exdiputado nacional Francisco De Narváez, quien unificó todos los locales abiertos en el país bajo esa marca.

Fuentes judiciales indicaron a LMN que el cuerpo del trabajador fallecido fue trasladado a la morgue con el fin de realizar una autopsia y confirmar la causa de muerte.

En señal de duelo, la empresa ha decidido cerrar sus instalaciones durante las jornadas de este martes y miércoles.

Chango Mas - protesta - despidos 09.jpg Claudio Espinoza

Cómo sigue la situación de los 39 despidos

La situación de los 39 despidos del supermercado Chango Más aún no se resuelve en Neuquén y los trabajadores esperan hasta la semana que viene cuando se venza el plazo de la conciliación obligatoria.

Los empleados del ex Walmart fueron los despidos y la empresa ratificó la medida ante la subsecretaría de Trabajo, con el argumento de que cayeron las ventas y necesitan una reestructuración en la unidad de negocio.

El Centro de Comercio de Neuquén (CEC) no aceptó la medida, que comenzó con las sucursales en Buenos Aires, y planteó un plan de lucha que terminó en una conciliación: en estos días los empleados están en sus puestos laborales, a la espera de la negociación por las indemnizaciones.

El lunes hubo nueva reunión conciliatoria, para analizar la propuesta que hace el gremio para las condiciones de desvinculación. La empresa, por su parte, ratifica los despidos. Mientras tanto, todo se retrotrajo a fojas cero.