Quién es el valletano que estuvo cara a cara con el Rey de España Felipe VI

Si su papá estuviera aún en este plano, seguro le brillarían los ojos en alguna mesa de café, contándole a algún amigo el enorme logro de su hijo, el que eligió seguir sus pasos y abrazar al periodismo como una forma de vida. Claro que no es nada fácil que un hijo siga el camino de un padre periodista porque, como dijo el gran Gabriel García Márquez, "aunque se sufre como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo". Y a veces es mejor no sufrir tanto, pero este no fue el caso del rionegrino que estuvo cara a cara con el Rey de España.