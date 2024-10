Quién es Sasha, la diseñadora de moda en el Valle: desfiles top, talleres gratis y qué opina de la onda De Paul

image.png El taller orense reúne a casi 40 alumnas.

“Estamos con dos cursos, son cerca de 35 alumnos y por suerte tuvimos buena repercusión. Yo lo había hecho en la Muni del Chañar, culminamos como broche de oro con un desfile y ahora resolví realizarlo en Fernández Oro. Nos agarró avanzado el año pero vamos para adelante y aparte más allá de las perspectivas de género iniciales, termina siendo para todo el mundo”, celebra mientras pispea la agenda de cara a los próximos y prometedores eventos.

Sasha y una apuesta fuerte por la región

Ante la curiosidad que genera el particular nombre, cuenta que La Mala Productora se denomina así en honor al apodo de su hija Amalia. Su otra debilidad es Astor. Pero no solo los chicos crecen, sino también sus ambiciosas iniciativas.

“La idea de Patagonia Moda es alentar el talento regional, potenciar a los valores genuinos, mostrarle a todo el mundo que no necesitamos ni de Buenos Aires ni de nadie. Relacionar a las marcas con la región, vincularlas con diseñadores regionales, con firmas de acá y así abrir puertas en distintos rubros”, explica la experta en el mundo de la indumentaria elegante y las pasarelas.

Aquel sueño que puso en marcha en 2018 ahora está “levantando vuelo, con diseñadores que trascienden a nacional e internacional. Nuestra iniciativa se visualiza mucho y es una satisfacción enorme”.

En los pintorescos campos de “Tulipanes Patagonia” como imponente escenario, el pasado fin de semana se realizó en Chubut el Trevelin Fashion Week. Todo desde luego bajo la dirección de Sasha, quien tiene en Cecilia Gasparri su socia y ladera ideal (“ella se encarga de la parte comercial”). Y “no te olvides de Darío en la parte audiovisual”, acota agradecida.

El evento, lleno de color y glamour, dio qué hablar y ella admite que “lo de Chubut surgió como una loca idea, una amiga me venía diciendo de esa escenografía y como el proyecto PaM combina naturaleza y moda, fuimos y me encantó. Me pareció un escenario increíble, abrió las puertas para la gente de Chubut y además me llevé equipo de Neuquén, de Río Negro, incorporamos modelos de allá, se hizo una puesta en escena espectacular”, destaca quien se autodefine fundamentalmente como “productora de moda”.

En una muestra de la magnitud que alcanzó la lujosa cita, “estuvieron diseñadores top a nivel nacional como Benito Fernández, Marcelo Senra, Claudio Arce, la modelo Sole Solaro en calidad de invitada, siempre acompañando a diseñadores emergentes…”.

Su staff es cada vez más amplio. Su plantel alcanza “70 modelos” y los diseñadores que “se van alternando para darle espacio a todos. La idea es generar ventas después de cada desfile, son diseñadores de todos estilos, de todos los lugares de la región”.

Tras el gran suceso chubutense, adelanta que ahora “ya proyecto uno en Ushuaia y el de Neuquén el 23/11 en la Legislatura”,

La interesante reflexión sobre la onda De Paul y Tini

Los famosos de distintos ámbitos suelen marcar tendencia en cuanto a moda. Cómo se visten tiene mucho impacto en los chicos que tanto los idolatran, los siguen por redes sociales y quieren parecerse a ellos.

Rodrigo De Paul, el futbolista del Atlético Madrid, campeón del mundo con la selección argentina, es el que más llama la atención con su osado look. Al respecto, Sasha deja una valiosa reflexión. “Se da una dicotomía con estos personajes que tienen mucho poder adquisitivo y no mucho que ver con la realidad… Suman a lo lindo de la moda, pero restan en el sentido del prejuicio de que ‘si no te ponés la marca, quedás afuera del sistema por el producto que termina generándose a través de ello”, analiza en una interesante mirada.

Y advierte algo que los jóvenes, desde su ingenuidad, quizá desconozcan: “Pero ojo que sus propios asesores estéticos son los que definen qué se ponen, lo que nosotros vemos que llevan puesto es pensado por una marca que pretende vender un producto a través de ellos. Hay mucho marketing, redes sociales. La moda es mucho más lo que se ve”.

“Pasan, entonces, a ser una vidriera fácil. Es el mismo caso de Tini -por Martina Stoessel, la cantante y exnovia de De Paul-. Pasan de la onda rap, al pop, no es su propio estilo, sino que tienen que dejarse llevar por marcas que los rodean, cada uno hace su negocio, termina siendo un falso ejemplo de lo que tendríamos que ponernos o usar… No pasa eso, generalmente con el cuerpo, dinero o eventos a los que asisten la mayoría de las personas, osea es una falsa realidad”, llega a la conclusión la diseñadora que se luce...

Un espectáculo sus desfiles... y su relato.