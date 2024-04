Quién será la nueva intendenta de Parque Nacional Lanín

Sostuvo en vistas al futuro que "como cualquier organismo, creo que (el Parque Lanín) requiere de un golpe de timón porque hay una determinada conducción que se ha mantenido durante muchos años. Entonces es poner en marcha todo eso con una visión un poco más moderna".

"Estoy convencida de que se pueden hacer cosas, hay un buen equipo y he recibido un respaldo absoluto tanto desde Parques Nacionales como también de las autoridades provinciales y fundamentalmente del gobernador Rolando Figueroa, por lo que me siento segura y respaldada", puntualizó la futura intendenta del Parque Lanín.

La nueva intendenta del Parque Nacional Lanín, Monin Aquin

Aclaró que para asumir el cargo, indicó a las autoridades de Parques que "había una situación de conflicto que yo no lo genere en mi gestión" por lo que advirtió "se soluciona o no voy a ir porque no voy a entrar primero y principal por respeto a la institución. No estoy dispuesta a hacerme cargo en estas condiciones".

Finalmente, el reclamo por la reincorporación de los trabajadores cesanteados se solucionó en la semana y permitió avanzar en la designación de la nueva titular del Parque Nacional Lanín.

Reincorporan a trabajadores del Parque Nacional Lanín

Tras de una larga lucha, serán reincorporados los cinco trabajadores del Parque Nacional Lanín. “Estamos muy felices después de muchos días de lucha. Salimos a visibilizar a fines de diciembre y luego con mayor profundidad a fines de marzo, reclamando la reincorporación. Logramos firmar un acta por la reincorporación de los cinco compañeros a partir del lunes”, relató la delega por ATE en el PNL, Virginia Gallardo, a LMNeuquén.

Inicialmente, eran seis los trabajadores cuyos contratos estaban en vilo, pero a uno de ellos la notificación de la desafección del Parque nunca le llegó y a principios de abril se le renovó el contrato.

Asamble abierta Parque Lanin

Serán reincorporados Laura Costa Rojo, María Belén Roca, María Florencia Piscicelli, Rodrigo Ocaranza y Cristian Virgala, todos del Parque Nacional Lanín.

La delegada explicó que estaban contratados bajo el artículo 9, antes estaban vigentes del 1° de enero al 31 de diciembre. Se trata de personal con años de antigüedad en el PNL. “Con el Decreto 84/2023, los contratos pasaron tener validez cada tres meses, pasado ese plazo estaríamos renovando”, agregó.