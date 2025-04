Quiénes son los puesteros de Laje y Sierra Barrosa que reclaman a YPF por el "daño ambiental" en Vaca Muerta

Corte vaca muerta sierra barrosa El corte de puesteros, superficiarios y trabajadores de Vaca Muerta en Sierra Barrosa.

El reclamo fue encabezado por Gustavo Carrera, referente de la Agrupación de Puesteros Entrelagos y Barrosa, con domicilio en el Lote 9 de Barrosa, quien presentó la denuncia en representación de un colectivo de familias que habitan y trabajan en los puestos distribuidos en los lotes de Aguada Toledo, Las Barrosas y Sierra Barrosa.

Puesteros y campos en conflicto

Entre ellos se encuentran Jorge Molina, Aguada Toledo, Lote 15; Claudio Méndez, Lote 18; Juan de Dios Cerda, Lotes 13, 16 y 17, Sección 2 ; Nelson Gustavo Molina, Lote 21; Argentino Carrera, Lotes 12 y 13, Sección 2; Raúl Carrera, Lote 9; Emilio Molina, Lotes 24 y 25. En Las Barrosas Sección 2, Francisco Moreno, Lote 12; Juan Moreno, Casa de Piedra, Pedro Seguel, Lote 23; Armando Seguel, Lote 22; Puesto Cruz y Fierro, Lote 20 Sierra Barrosa; Puesto Zúñiga, Lotes 28 y 29; Familia Fuentes, Lote 13; y Néstor Moreno, Lote 8

Todos ellos viven del trabajo ganadero, en su mayoría a campo abierto, con rodeos que incluyen ejemplares de alto valor genético como Aberdeen Angus y Hereford puros de pedigree.

En el escrito dirigido a YPF, los puesteros relataron el impacto negativo que la actividad hidrocarburífera tuvo en su calidad de vida y en su economía.

Impiden acceso a Sierra Barrosa. Los caminos de acceso a Aguada Toledo y sierra Barrosa. Vaca Muerta convive con decenas de puesteros.

Señalaron que la circulación constante de camiones pesados destruyó los caminos rurales, generando polvo en suspensión durante todo el día y haciendo imposible el tránsito seguro, tanto para los vecinos como para sus animales.

"Los animales mueren atropellados. Perdimos ejemplares valiosísimos que eran parte de nuestro capital genético y de subsistencia”, resumieron en la nota.

Además, denuncian que los cuerpos de los animales quedan abandonados en picadas y senderos, algo lo que genera focos infecciosos que agravan los problemas sanitarios.

A esto se suma la falta absoluta de servicios básicos. En la zona no hay agua corriente, ni electricidad, ni atención médica. “No tenemos ni una salita para atender una urgencia, y eso que en el área hay trabajadores de las propias empresas operando a diario”, subrayaron los puesteros.

También reportaron una creciente ola de robos, hurtos y abigeatos, que vinculan al mayor movimiento vehicular y al ingreso descontrolado de personas.

En el reclamo exigen una serie de medidas concretas como el mantenimiento regular de los caminos, reducción del polvo, control de velocidad de los camiones, gestión adecuada de residuos industriales, acceso a servicios esenciales y mayor seguridad. Pero, sobre todo, reclaman que se generen puestos de trabajo para los habitantes de la zona.

Agua, seguridad y animales atropellados

"Resulta imprescindible hacer notar que los habitantes de la zona poseen una gran escasez de agua, no tienen acceso a agua corriente ni a la provision de luz eléctrica, siendo que estos dos servicios son considerados esenciales para la salud de la población y de la fauna", dijeron.

Y acotaron: "A su vez, en la zona, no existe el suministro de salud, ya que ni siquiera se encuentra una sala de primeros auxilios en la zona, para que puedan ser atendidas las urgencias de los habitantes, como así también de los trabajadores que desempeñan sus actividades laborales en dichas tierras. Ello, principalmente debido a las actividades de movimiento de suelo, perforación y transferencia de agua, no solo generando contaminación en la zona, sino también afectando el medioambiente y el aprovechamiento del agua y las fuentes existentes".

Los puesteros no descartan avanzar con acciones legales si la empresa no da respuestas concretas. “Estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir esperando mientras nos destruyen el presente y nos niegan el futuro. No queremos ser un daño colateral más del progreso”, concluyeron.