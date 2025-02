Quiso renovar el DNI de su hijo y descubrió que usaron sus datos para sacar un menor a Brasil

"Yo me enteré cuando fui a hacer un trámite, que figuraba que mi nene había salido del país en el año 2017 y no había vuelto a ingresar. En su momento me dijeron que pudo ser un error de tipeo, hicieron un reclamo y no tuve respuestas", contó la mujer en diálogo con RTN Radio.

Cuando quiso realizar la actualización del DNI del nene, figuraba también como que estaba fuera de Argentina. "También me pasó con cada trámite que yo iba a hacer y se fijaban en el Renaper y salía como que tenía residencia en Brasil", dijo.

Fue así que Lilén se acercó asustada hasta la oficina de Migraciones, el miércoles pasado, para pedir una explicación, pero allí le solicitaron que hiciera una nota pidiendo que desestimen esa información y que lo borren del sistema. "Pero eso me generó más ruido como mamá, empecé a pensar muchas cosas", afirmó.

Sin-titulo.webp

Tal como le pidieron, regresó este lunes, pero le dijeron que no podían responder y después le afirmaron que estaba borrado del sistema. Pidió un comprobante y no se lo quisieron dar. "Les dije que no me iba a ir, porque supuestamente estaba solucionado, pero no me dieron ni un papel con validez".

"Ayer me quedé sentada de brazos cruzados en la oficina del jefe, hasta que me dieron un papel, pero después en ANSES me dijeron que no sirve de nada", aseguró la mujer. En esa oficina le afirmaron que en el sistema seguía figurando como que el menor está en Brasil.

"Como mamá me pasó que empecé a pensar muchas cosas, yo tengo a mi nene pero alguien salió con un menor y con la identidad de mi hijo. ¿Es tan fácil borrar la salida de un menor en un sistema?", cuestionó.

Por último, la mujer afirmó que cuando fue a hacer el reclamo, preguntó quién lo había sacado del país, le dijeron que no figuraba nombre de ningún adulto, sino que solo estaban los datos de la patente de un auto.

Las otras denuncias

El primer hecho se conoció en el 2023 Cipolletti, cuando denunciaron que se usó la identidad de un niño rionegrino para sacar a un niño hacia Paraguay, también desde Formosa.

La pesadilla de la familia rionegrina comenzó cuando Isa fue a una oficina de ANSES para reclamar un pago de asignación por hijo que estaba retrasado. "Pregunté la razón y me dijeron que figuraba en Paraguay mi hijo. Está todo en manos del abogado. En un principio sentimos mucho temor, preocupación, hoy es más la impotencia. Pero ya haciendo vida normal, yo trabajando, el nene en la escuela”, aseguró la mujer en ese momento a LMNeuquén.

Pero en diciembre del 2024 surgió un segundo caso. Yanina Magnago dio detalles de la difícil situación que le tocó atravesar. Según pudo relatar, todo ocurrió cuando fue a realizar un trámite a la oficina de ANSES en la ciudad de Neuquén para cobrar la Asignación Universal por Hijo, y allí le indicaron que la información que les proporcionaba el sistema era que su bebé, Logan, no se encontraba en el país, y que había salido hacia Paraguay por el paso fronterizo de Formosa y no había vuelto a ingresar a Argentina.

La denuncia por averiguación de supresión de identidad en Fiscalía, y luego derivada a la Policía Federal, por lo que ya se inició la investigación. La mujer aseguró que sintió mucha angustia cuando descubrió que alguien usó la información de identidad de su hijo para poder sacar a un menor del país. “Sentí miedo de que me lo vinieran a robar”.

144019w850h477c.jpg.webp

La joven se acercó, en medio del temor que vive, a la oficina de Migraciones, donde le proporcionaron la documentación que confirmaba que la identidad de su hijo fue utilizada para cruzar un menor hacia Paraguay. Pero no se conocieron hasta el momento los detalles sobre quién lo hizo o cómo consiguieron los datos del bebé.

Tras conocerse este hecho, y en menos de 24 horas, otra denuncia salió a la luz. Eva contó que hace unos meses también se acercó a la delegación local del organismo para realizar trámite de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y vivió una situación similar. "Me preguntaron si mi marido había salido del país con mi hija, y le respondí que no. Fue ahí que me dijeron que mi hija había salido del país en abril por el paso de Paso de los Libres (Corrientes) hacia Brasil. Algo totalmente imposible porque mi hija está conmigo en Neuquén”, aseguró en diálogo con Noticias 7.

Sorprendida y atemorizada por todo lo que se acababa de enterar, también le preguntaron si había perdido el documento de la nena, pero aseguró que tiene dos copias, una de cuando nació y otra de la renovación a los 5 años. "Me dijeron que podía ser un error y me indicaron que no haga la denuncia, que espera hasta enero para ver si se dio de baja. Fui también a Migraciones y me hicieron hacer una nota", contó.