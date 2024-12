Nación habló sobre los casos de suplantación de identidad: "Error humano o posible venta de niños"

Según indicó la funcionaria, se realiza un trabajo conjunto con la Dirección General de Migraciones (las relacionadas con el área de trata y tráfico de personas) y con la Justicia Federal de Formosa donde ya se constató que el expediente fue girado desde Neuquén. También con las autoridades nacionales de investigación de trata en Paraguay, como Magdalena Quiñones, y con la delegada de Neuquén, Carolina Rambeau, que ha hecho investigaciones ante la Justicia Federal de Neuquén y sede de la Policía Federal de Neuquén.

"La Policía Federal constató y nos ofreció la documentación de la denuncia hecha por una de las mamás, la justicia de Neuquén traspasó el caso a la justicia federal de Formosa y tenemos todos los datos, y Paraguay responde que no tiene nada al respecto, no les había saltado el alerta que es lógico porque tendrían que buscar caso por caso, hasta que salta no saben. Migraciones también hace la investigación y de los tres casos que salieron en Neuquén y Cipolletti, investigan distintas hipótesis", detalló.

Paso de los Libres Gentileza La Nación.

Respecto a las alternativas que se investigan respecto de lo que pudo haber sucedido en estos tres casos, Toller indicó que la primera es la posibilidad de que se trate de un error humano. "No es que la gente de Migraciones no mire, pero en Argentina tenemos 15 mil kilómetros de frontera donde hay 237 pasos fronterizos, con Paraguay tenemos 39 pasos habilitados y un montón no habilitados, con Brasil 22 habilitados y un montón que no. Hay además 83 controles de frontera a puertos y aeropuertos internacionales, allí hay algunos lugares donde en un solo pasan 11 millones en el año y las más populosas son Paraguay y Brasil, como el paso de los libres, donde hay picos de 21 personas haciendo cola, 10 kilómetros de auto esperando", señalizó.

Lo que se presume es que en estos casos se hayan tomado mal los datos del número del DNI, ya que según precisó la directora hace menos de un año la toma de datos en algunos lados era manual y no con scanner."Puede pasar que hay 50 pasajeros parados adelante tuyo esperando que tomes los datos y ya sale el transporte, todos están nerviosos y 10 kilómetros de cola, y tenés 22 mil personas por día. Si tenés que tomar datos manuales por más que haya varios empleados de migraciones sentados, son muchas personas por hora, por lo que sí se contempla esta posibilidad del error humano".

La otra hipótesis que se analiza y que no ha sido comprobada, pero se está investigando "es que se trate de tráfico destinado a venta de niños, o de otros fines como la trata laboral, trata sexual o venta de producción de MASI (material de abuso sexual infantil)", sentenció.

850573-whatsapp-20image-202024-06-25-20at-2019-57-00.jpeg

Asimismo, Toller aseguró que hasta el momento no hay registros de otros casos similares en alguna otra parte del país. "Las primeras alarmas que saltan son estos tres en Neuquén y Cipolletti. Podemos estar frente a una alarma que habla de una operatoria o estar en algún caso de error humano. La justicia y migraciones no puede descartar ninguna hipótesis, la policía tampoco. En este momento estamos frente al análisis de estas posibilidades, no se puede asegurar ni una ni otra, todo está con seguimiento. Las autoridades de Paraguay y Brasil están en alerta".

Respecto de la denuncia que hizo Yanina, quien afirmó que desde Migraciones le indicaron que el nene que salió del país con la identidad de su bebé hacia Paraguay pueda estar en España, señaló que "es parte de la investigación, pero de ser así si trataría de tráfico, en una ruta de salida de niños argentinos, pero esto no se puede confirmar, son solo posibilidades".

En caso de que surjan nuevos casos, se sumarán a la investigación actual, pero para ello debe haber una denuncia formal, que se pueden realizar a la línea 145 ante las sospechas de casos de trata de personas.

Las tres denuncias

El primer hecho se conoció el año pasado en Cipolletti, cuando denunciaron que se usó la identidad de un niño rionegrino para sacar a un niño hacia Paraguay, también desde Formosa.

La pesadilla de la familia rionegrina comenzó en febrero del año pasado cuando Isa fue a una oficina de ANSES para reclamar un pago de asignación por hijo que estaba retrasado. "Pregunté la razón y me dijeron que figuraba en Paraguay mi hijo. Está todo en manos del abogado. En un principio sentimos mucho temor, preocupación, hoy es más la impotencia. Pero ya haciendo vida normal, yo trabajando, el nene en la escuela”, aseguró la mujer en ese momento a LMNeuquén.

Pero este miércoles, Yanina Magnago dio detalles de la difícil situación que le tocó atravesar. Según pudo relatar, todo ocurrió cuando fue a realizar un trámite a la oficina de ANSES en la ciudad de Neuquén para cobrar la Asignación Universal por Hijo, y allí le indicaron que la información que les proporcionaba el sistema era que su bebé, Logan, no se encontraba en el país, y que había salido hacia Paraguay por el paso fronterizo de Formosa y no había vuelto a ingresar a Argentina.

La denuncia por averiguación de supresión de identidad en Fiscalía, y luego derivada a la Policía Federal, por lo que ya se inició la investigación. La mujer aseguró que sintió mucha angustia cuando descubrió que alguien usó la información de identidad de su hijo para poder sacar a un menor del país. “Sentí miedo de que me lo vinieran a robar”.

La joven se acercó, en medio del temor que vive, a la oficina de Migraciones, donde le proporcionaron la documentación que confirmaba que la identidad de su hijo fue utilizada para cruzar un menor hacia Paraguay. Pero no se conocieron hasta el momento los detalles sobre quién lo hizo o cómo consiguieron los datos del bebé.

El hecho ocurrió la semana pasada y el nene que sacaron del país ya estaría en España.

Tras conocerse este hecho, y en menos de 24 horas, otra denuncia salió a la luz. Eva contó que hace unos meses también se acercó a la delegación local del organismo para realizar trámite de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y vivió una situación similar. "Me preguntaron si mi marido había salido del país con mi hija, y le respondí que no. Fue ahí que me dijeron que mi hija había salido del país en abril por el paso de Paso de los Libres (Corrientes) hacia Brasil. Algo totalmente imposible porque mi hija está conmigo en Neuquén”, aseguró en diálogo con Noticias 7.

Sorprendida y atemorizada por todo lo que se acababa de enterar, también le preguntaron si había perdido el documento de la nena, pero aseguró que tiene dos copias, una de cuando nació y otra de la renovación a los 5 años. "Me dijeron que podía ser un error y me indicaron que no haga la denuncia, que espera hasta enero para ver si se dio de baja. Fui también a Migraciones y me hicieron hacer una nota", contó.