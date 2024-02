Reclamo a EPEN: pagaron una millonaria suma y aún no les hacen la conexión

"Nosotros le pagamos a una empresa llamada Luminotecnia Aref que está en Parque Industrial, para que haga el proyecto, la instalación y trabajo del tendido de lo que sería la obra de luz, para que el barrio tenga directamente conectado con el EPEN", señaló.

ON - Planta EPEN reconexion (9).jpg Los vecinos aseguran que el personal del EPEN fue varias veces al lugar, pero no realizaron la conexión. Omar Novoa

En mayo de 2022 comenzaron a pagarle a la empresa una suma de 70 millones de pesos en total, "no nos regalaron nada" resaltó el vecino. "Si uno hace la conversión de lo que pagó en ese momento, se pagó más o menos mil dólares por vecino, fue una moneda grande", agregó.

"El barrio ya tiene todo listo, con mil vueltas, primero no entraban los cables, después entraron, después nos decían que no llegaba el transformador, se logró que llegue, y ahora el EPEN empieza que le falta esto, que le falta aquello, que el ángulo de la conexión y no se que más, pero se lo transmite al ingeniero de la empresa y no a la gente del barrio que es la que pagó", expresó indignado.

Sarno dijo que la gente del EPEN ya fue tres veces a conectar pero que siempre hay una excusa "que no pueden porque están de paro o por el clima, etc.".

"El tema es fácil, queremos que conecten la luz. Desde el 8 de diciembre que ya estamos como para que lo hagan", añadió.

Problemáticas del barrio

Además del problema de la luz, están preocupados por el tema de los robos, ya que en una semana robaron dos transformadores aledaños y les preocupa que suceda lo mismo con el que tienen listo para conectar.

Por otro lado, el vecino de Vista Alegre Norte aprovechó para denunciar una problemática recurrente en la zona que es la falta de agua.

"Estamos a 3/4 km del cruce a Mari Menuco y no tenemos agua, estamos a menos de 3 km del Dique Ballester. ¿Las autoridades no se les ocurre decir 'bueno vamos a llevar un caño de agua a esta gente?', tiene que venir un camión de la Municipalidad de Vista Alegre Norte todas las semanas a llevar agua para que los vecinos tengan en la cisterna agua, porque la gente esta usando agua de pozo para bañarse, lavar los platos", indicó.

"Yo les soy sincero, la gente está cansada, que llamamos a uno y a otro y nadie sabe nada, es como un teléfono roto, que alguien se haga cargo.", finalizó.