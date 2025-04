Reclamo a la Muni por un auto secuestrado: cuánto tuvo que pagar para recuperarlo

SFP TMF Tribunal faltas multas jusgados (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

El hombre había contado que su hijo no se resistió al procedimiento policial y que el test de alcoholemia le había dado negativo. "Yo repudio los hechos de violencia como los ocurridos en la Isla 132 -cuando un grupo de jóvenes atacó a golpes a dos inspectores municipales-, pero no pueden meter a todos en la misma bolsa. Es injusto", había dicho.

Auto entregado

Este miércoles por la mañana, la jueza de Faltas de la Municipalidad de Neuquén, Romina Doglioli, confirmó a este diario que "se devolvió el auto porque recién hoy presentaron el poder firmado por un escribano público autorizado".

El dueño pagó 293 mil pesos por los siete días hábiles de estadía y el acarreo y, según confirmó, lo encontró en buen estado sin ningún daño.

"Nosotros no tuvimos demoras, lo que pasó es que esto fue en el marco de un operativo que se dio con Tránsito y el Código de Faltas dice que las medidas cautelares pueden estar dispuestas en los siguientes 120 días. El juez confirma la medida y analiza luego si se devuelve o no el vehículo. No es que nosotros tenemos un plazo determinado para devolver ese vehículo, y más si está dentro de un marco de investigación penal como fue justo en este momento que fue el 22 de marzo a la noche en un operativo grande de tránsito donde fueron heridos varios de los inspectores", explicó la jueza.

auto secuestrado 01.jpg

Doglioli comentó además que los dueños de este vehículo habían pedido información por mail para saber cómo era el procedimiento y se le informó todo al respecto. "Se le explicó que su situación estaba dentro del marco de esta investigación penal y la persona dijo que no iba a poder retirarlo el joven, sino que lo iba a retirar el padre y por eso se le explicó que debería ser con un poder que recién trajo hoy y se devolvió", aclaró la jueza, quien dijo además que esta situación se repite periódicamente con otras personas.

"Cuando es un operativo complejo de alto impacto hay varias cuestiones legales que analizar. Y en este caso se le explicó al infractor cuál era el procedimiento de la situación y se le entregó su auto hoy porque recién hoy presentó el poder. Ya se entregó el auto aunque tenia un caño de escape liberado antirreglamentario, sí se le solicitó que se adecue", concluyó la jueza.