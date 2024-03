Recolectora de residuos de día, kiosquera de noche: "Mamá murió y quedamos solas tres hermanas"

Alejandra era una histórica de la Muni de Allen y superestimada por los vecinos. Limpiaba las dependencias del Corralón y barría las calles de la ciudad. Con su esfuerzo y humildad, supo ganarse durante 18 años el aprecio de los funcionarios y de la comunidad. Lamentablemente, murió por la pandemia y su brusca partida, aquel triste 29 de junio de 2021, no solo dejó un gran vacío en la Muni sino también en su dulce hogar.

Fue, entones, Ayelén, la mayor de todas que entendió que debía ponerse al frente de la situación y a su empleo vespertino en el kiosco, que aún conserva, le sumo el trabajo matutino . Claro que no fue un laburo más el que incorporó… A pedido de los ex compañeros de Alejandra, que elevaron una carta y gracias a la sensibilidad de las autoridades, Aye ingresó al Municipio de Allen en reemplazo nada menos que de su propia madre. Sí, conmovedor.

image - 2024-03-21T133413.648.jpg Aye, la recolectora de residuo y quiosquera, junto a sus dos hermanas.

“Fue emotivo trabajar en el lugar donde ella se desempeñó tantos años y ser igual que ella me genera mucho orgullo”, cuenta orgullosa Aye, que este año tuvo un cambio de roles internos que la convirtió en noticia. Es que se transformó en la primera mujer recolectora de residuos de la vecina ciudad.

Detrás de esta luchadora, como se ve, hay una emocionante historia. “Yo era la más grande de las hermanas y tenía que asumir el desafío por mí, por Micaela, por María Rosa y por la memoria de mi madre. Agradecida a las compañeras y compañeros de mamá, a los míos y a María Contreras que confía siempre en mí, ahora para esta nueva tarea”, agradece esta noble muchacha.

“He llegado a la conclusión que yo trabajo para tener cansancio, porque plata nunca tengo”, fue el simpático meme que un amigo subió a redes sociales y ella compartió con humor en las últimas horas.

image - 2024-03-21T135904.758.jpg Ayelén comenzó su trabajo en la Muni barriendo en las calles.

Es que sabe bien lo que es llegar fatigada al final de los interminables días. Esos que para ella comienzan a las 9 en la Municipalidad y culminan a las 21 en un kiosco que atiende en San Martín y Aristóbulo del Valle. Y desde luego que no le sobra nada, aunque la mayor recompensa para ella es salir adelante dignamente y que todos aprecien su honestidad y buen corazón.

“Trabajo todo el día, es verdad. En medio de los dos empleos trato de hacer algún mandado, cocinar si hace falta y dormir una siestita breve. Pienso que mamá estaría orgullosa de mí y eso ya es muy lindo”, señala a este portal en una pequeña pausa laboral... El camión en marcha la espera para salir a un nuevo recorrido (En Fernández Oro tiene a una colega que también la rompe con un camión municipal).

Realiza con naturalidad una tarea que habitualmente efectúan los hombres y se siente respaldada por sus pares y por la comunidad. “La gente quizá lo ve medio raro, una mujer detrás del camión, pero por suerte la primera vez que salí una mujer me vio y me gritó ‘aguanten las mujeres’. Es que esto también demuestra que podemos trabajar codo a codo con los hombres. Y mis compañeros de hecho son lo más”, valora quien desde hace dos semanas “estoy en todos los recorridos, falta alguno y me llaman”.

image - 2024-03-21T131643.305.jpg Destaca el apoyo de sus compañeros recolectores de residuos.

Estaba en el lugar de su madre, barriendo calles cuando fue convocada para esta desafiante experiencia y “la verdad que me gusta. Me siento re cómoda, todos me ayudan un montón”, celebra y sonríe tímidamente cuando se le recuerda que justo arrancó con los primeros fríos.

La vecina del barrio San Juan ya era conocida por el público allense por su desempeño en un comercio local. “Dentro de todo, como está el país no me puedo quejar. En el kiosco estaba desde antes y en la Muni desde 2021. Ahora se me presenta esta oportunidad en la recolección de residuos y la voy a aprovechar por más que trabaje día y noche”, culmina esta laburante ejemplar.

Allen nos brinda la linda historia de Aye.

“Trabajadora y cumplidora como su mamá”

“Ayelén es hija de una ex empleada municipal que al igual que ella marcó un antes y un después en la Secretaría de Servicios Públicos y que lamentablemente murió de Covid. En su momento era personal de limpieza. Como siempre, el personal suele ser acotado y yo por ahí me desesperaba y ella se ofrecía a hacer tareas, como ir a barrer a espacios verdes. Ella fue pionera. Y ahora Ayelén sigue sus pasos".

"Comenzó a barrer y en lo personal tengo la idea de insertar a la mujer en trabajos que suelen ocupar los hombres. Así fue que probé tres chicas y Aye es la que mejor funcionó. Hoy cumple esa tarea en recolección de residuos, es muy trabajadora, cumplidora, una excelente empleada”.

(María Contreras, secretaria de Servicios Públicos de Allen)