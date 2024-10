Regalos del Día de la Madre: todos apuestan a las ventas de este sábado

En ese sentido, destaca que tiene experiencia en el rubro comercial y contra el año anterior se notó una diferencia negativa que relaciona con los valores más elevados de los productos: "Uno en general lo viene palpitando en las ventas, pero no venimos con el mejor de los pronósticos", dijo y agregó: "Estos días atrás no hubo gente, una cosa es que vos veas gente que no te compre y otra cosa es no verla directamente". En ese sentido, remarca que desde este jueves comenzaron la mayor cantidad de ventas donde se destaca la salida de celulares, pastalindas, procesadoras, bicicletas y entre los más económicos los productos de cuidado personal, como las planchitas de pelo que arrancan en 25 mil pesos.