Según Acipan, este Día de la Madre se vive con los comercios vacíos en Neuquén

Este domingo se celebra el Día de la Madre, pero los comercios neuquinos todavía no sienten el impacto de la celebración. Aunque el tercer domingo de octubre solía estar asociado al crecimiento en el volumen de ventas, hasta ahora no se ve movimiento en la zona comercial de Neuquén, donde muchos negocios siguen vacíos.

Daniel González, presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), afirmó que diálogo con LU5 que la compra de regalos se suele notar siempre a último momento. Hasta el jueves, todavía no se veía un incremento en la actividad comercial de la ciudad. "Hasta ayer iba muy, muy flojo, sinceramente. Hasta me mandaron fotos de locales bastante vacíos", dijo.

El empresario aclaró que se nota una tendencia cada vez mayor de postergar hasta último momento la compra de regalos para fechas especiales. "Está ocurriendo en todos estos días, como el Día del Niño, el Día del Padre, más que los últimos dos días de donde más se vende", dijo y agregó: "Yo creo que hoy viernes y mañana sábado sí va a aumentar, estoy casi seguro. Pero bueno, hasta ayer no, era bastante malo".

Aunque González consideró que los indicadores macroeconómicos han mejorado en los últimos meses, aclaró que esas cifras positivas todavía no tienen impacto en la actividad diaria, lo que podría traducirse en un impacto positivo para los comerciantes.

"La macro ha mejorado tangiblemente, ha bajado el valor del dólar informal que se está prácticamente cada vez alineando más con el dólar oficial, el riesgo país ha bajado, las tasas son bajas, la inflación ha bajado", dijo y reforzó: "es decir, la macro está bastante controlada, pero eso todavía no ha bajado a la microeconomía, a la economía diaria hoy toda la gente no lo ve".

El presidente de ACIPAN se mostró confiado en un cambio más notorio a partir de los próximos meses. "Nosotros esperamos que antes del fin del año esto se revierta, porque realmente en nuestra provincia tenemos la suerte de que hay un poco más de consumo en algunos sectores porque está bastante heterogéneo", afirmó.

"Hay diferencias importantes más en aquellos que están vinculados directamente a Vaca Muerta, que están trabajando muy muy bien", dijo y aclaró: "Ahora, lo que es el comercio presencial a la calle, es lo que está fallando. Yo espero que para antes de fin de año ya se empiece a ver esta mejora, que creo que se va a dar porque me parece que ya los acuerdos salariales ya no están por debajo de la inflación, como mínimo la igualan o en algunos casos ya está mejorando. Entonces, de a poco yo creo que se tiene que recuperar el poder adquisitivo del salario".

El impacto del turismo de convenciones

Pese a que las ventas no repuntan en el comercio minorista, la llegada de más viajeros a Neuquén capital quedó evidenciada con los altos niveles de ocupación hotelera a partir de la organización de distintos eventos que potencian el turismo de convenciones.

Desde la inauguración del Centro de Convenciones Domuyo, en la isla 132, crecieron las cifras de ocupación hotelera y el impacto en la actividad gastronómica. A la fecha, se organizaron eventos relativos a la medicina y la construcción que se tradujeron en un importante derrame económico para sectores específicos de la economía local.

González aclaró que los sectores de hotelería, gastronomía y turismo se vieron beneficiados por los congresos organizados en las últimas semanas, mientras que se espera un volumen importante de actividad para la próxima semana, cuando está previsto el desarrollo de la Argentina Oil&Gas Patagonia.

"Del 23 al 25 no hay plazas disponibles desde hace meses, y no solamente en Neuquén. Se están viendo beneficiadas las ciudades aledañas. Hay gente que va a parar hasta Villa Regina o Villa El Chocón para venir a la Oil&Gas en Neuquén", dijo y agregó: "no hay una plaza disponible en la hotelería, y lo mismo pasó con el congreso de medicina que hubo el fin de semana".

Sin embargo, consideró que no todos los sectores económicos se ven impactados en la misma medida por el desarrollo de las reuniones. "Probablemente que vienen en congreso o en una feria no van a salir a comprar ropa en Neuquén, ese tipo de comercio capaz que no sea tan beneficiado, pero el movimiento económico en la ciudad es importante", afirmó.