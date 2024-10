Relato y anécdotas de un universitario "challaquense": a quiénes se los llamaba así

Al caminar esquivando entre el viento, las ruinas de lo que fue la Facultad de Ingeniería de Challacó surgen preguntas: ¿Esto no fue una facultad, es inmenso, esto fue una ciudad universitaria ?, ¿qué hace aquí, en el medio del desierto?, ¿por qué fue abandonada?

La Universidad del Neuquén, concebida como “una universidad para los pobres” por el gobernador Felipe Sapag , comienza a funcionar en 1965, encontrándose su facultad de ingeniería, en instalaciones cedidas por YPF en Challa Co, a 93 kilómetros de Neuquén capital y 22 de Plaza Huincul, en el medio de la nada misma.

Nacido y criado en Intendente Alvear, provincia de La Pampa, Luis “Pajarito” Lorences es hijo de comerciantes de clase media que difícilmente podían costearle estudios universitarios. «El costo era… ponele que diez mil pesos, que vaya uno a saber cuánto es a peso actual, pero comparativamente era muy económico. Había sacado la cuenta que para ir a estudiar a Córdoba, Rosario o La Plata necesitaría entre veinticinco mil y treinta mil pesos. Así que me anoté en ingeniería, no tenía idea de que se trataba, pero “¡Ingeniero en petróleo!”, sonaba exótico para un pueblito de La Pampa. ¿Por qué no?», fueron sus primeros comentarios. Ingresar no fue sencillo, había que aprobar un curso de ingreso (algebra, geometría, física y química) y entrar dentro de los cupos disponibles.