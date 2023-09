Remate de la Cerámica Neuquén: "No nos vamos a ir de la fábrica, la compre quien la compre"

Ceramica Neuquen (4).JPG El remate de la Cerámica Neuquén está previsto para el 27 de octubre a las 11 horas en el hotel Global en la primera rotonda de Centenario. Maria Isabel Sanchez

El pedido fue presentado el martes pasado de manera digital al ministerio de Economía de la Nación, que es el organismo que tiene que validar ese acuerdo, junto con el gobierno de Neuquén.

Los 33 ex trabajadores que presentaron la demanda en su momento cuando la fábrica dejó la producción en 2014, tramitan una deuda calculada al año pasado de casi $60 millones, entre capital e intereses, y de $106 millones sumado a los honorarios de los abogados.

Remate en el hotel y con policías

El remate está previsto para el 27 de octubre a las 11 en un salón del Hotel Global en Centenario, con la intervención del martillero Marcelino Vallejos, con una base de $1.634 millones, que representa un tercio del valor real del inmueble.

El abogado de los ex trabajadores de los ex trabajadores, Jorge Brillo, ex asesor de la Gobernación de Neuquén y ex candidato a intendente por el MPN en esa ciudad pionera, presentó un pedido al Juzgado Laboral N°1, a cargo de Víctor Cosentino, para que se garantice la seguridad durante la subasta. Temen a que escale un conflicto y no se desarrolle el acto.

Retamales explicó que el acuerdo para frenar el remate “es un avance y es lo que queríamos para tener un número de expediente y levantar la prenda”.

Y acotó: “Estamos en contacto con los ex trabajadores y ellos tampoco están de acuerdo con que se remate la fábrica. Hacemos una denuncia pública al gobierno de la provincia, si va a avanzar con eso, porque acá quieren traer la policía y desconocer el acuerdo. Creo también que el nuevo gobierno de Rolando Figueroa tiene que estar interesado, ya que Brillo va a formar parte de su gobierno”, concluyó.