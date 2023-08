El primer diseño curricular de la escuela secundaria neuquina que ya rige en todos los primeros años, después de un proceso de desarrollo de varios años y en donde participaron familias, docentes e integrantes del Consejo Provincial de Educación (CPE), generó dudas y rechazo en parte de la población. Uno de los cuestionamientos es sobre la no repitencia de los estudiantes. Ante este "temor" que expresaron las familias, la presidenta del CPE, Ruth Flutsch, salió a calmar las aguas y asegurar que "repetir en la secundaria no garantiza aprendizaje, sino que estigmatiza al joven que debe pasar por esa situación".

"Existe esa falsa concepción de que solo llegan los que son inteligentes, los que pueden, los que tienen una familia que los acompañe y la verdad que no queremos eso en las escuelas neuquinas. Nosotros queremos un grupo de acompañamiento a las trayectorias, que es lo que propone el diseño curricular, que haya un grupo de docentes que estén algunos dando clases, y atendiendo el área que les corresponde, pero que haya otro que esté viendo a cada uno de los estudiantes para ver en dónde le hace falta ayuda para que pueda seguir transitando, por lo menos en el ciclo básico que son primero, segundo y tercer año", explicó Flutsch a LMNeuquén.

Contó que justamente en el ciclo básico es donde hay mayor nivel de deserción y repitencia en Neuquén, por lo que uno de los objetivos de este cambio en la escuela secundaria es poner la energía en que el estudiante no abandone su trayectoria y concluya el secundario.

SFP Consejo de educacion (7).JPG Sebastian Fariña Petersen

La presidenta del CPE aseguró que el trabajo para determinar el diseño curricular de secundaria es una "política pública, una política educativa" de Neuquén, y destacó que está en la agenda desde antes del 2016. Lo que finalmente apuró este diseño fue el pedido del ministerio de Educación de la Nación que solicitó la unificación de los títulos ya que años atrás coexistían 139 planes de estudio, con currículas que eran de las décadas del 50 y 60. "Muchos de esos contenidos de alguna manera no responden a la sociedad actual que tenemos con todos los cambios que eso implica, entonces como padres muchas veces vemos que nuestros hijos se aburren en el secundario y se aburren porque no hay nada que los motive a aprender", destacó. "Eso fue lo primero que nos surgió, además de la validez de los títulos, por supuesto, porque tienen que estar en el marco de las normativas nacionales para otorgar la validez", advirtió.

Desde el 2016 el CPE comenzó un proceso en las jornadas institucionales para llevar adelante la elaboración de este diseño unificado, que contenga además especificaciones locales de la provincia como, por ejemplo, el espacio para dictar Educación Sexual Integral (ESI) y la interculturalidad.

escuela secundaria.jpg

Son dos sectores de la sociedad que hoy rechazan estos cambios. Por un lado una parte de las familias de los estudiantes que se reconocen como organización de padres autoconvocados y por otra parte un grupo del colectivo docente que está bajo la conducción de ATEN capital. La funcionaria contestó que con respecto a ATEN capital, lo único que tiene el Ejecutivo para decir es que garantizaron una producción del diseño que fue "colectiva, participativa" y democrática", donde todos tuvieron la oportunidad de participar, dijo. "Algunos decidieron no hacerlo y están en todo su derecho. Los que sí lo hicieron elaboraron esta propuesta jurisdiccional para cambiar la escuela secundaria neuquina", afirmó.

"Con respecto a los papás, quizás lo que tenemos que hacer es fortalecer los canales de comunicación y de información para que llegue realmente cuál es el sentido de esto porque entendemos que hablar de repitencia, únicamente, es una bandera que se utiliza para estar en contra de un cambio importante y necesario", respondió la presidenta del CPE. Agregó que "nosotros estamos sosteniendo que no está justificado que la repitencia hace que el chico aprenda más, sino que justamente lo estigmatiza, hace que pierda su relación y la vinculación con sus propios compañeros. Siempre digo que hay un educador que habla de la sobreedad, y dice que la sobreedad existe solamente en la escuela, porque en la vida solo hay edad. Nuestros chicos, nuestros hijos, se equivocan, pero siguen la vida. En cambio en la escuela los volvemos para atrás".

Para Flutsch cuando un estudiante repite no está siendo incluido en el sistema, sino que por el contrario está siendo excluido. Aseguró que no repetir durante el primer ciclo de la secundaria no busca que el alumno solamente pase de año, sino que se busca que alcance todos los contendidos acompañado con las particularidades que requiera.

Estos cambios en la escuela secundaria ya están implementados desde marzo en el interior de la provincia y desde el 1 de agosto en la totalidad de los colegios, y según aseguraron desde el CPE las experiencias son buenas tanto para los estudiantes, como para los docentes quienes a partir de estos cambios cuentan con horas pagas para planificar su clase, compartir con otros docentes de su grupo de materias y también corregir.

SFP Consejo de educacion (6).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Entonces no es ajuste, es más trabajo docente, en mejores condiciones, eso tiene que generar nuevas prácticas docentes que generen nuevos aprendizajes y esos aprendizajes ya no tienen que ser como los tenemos hasta ahora de manera aislada por materia. La vida no tiene hechos aislados sino que uno frente a la vida de manera compleja y el conocimiento en la escuela se tiene que abordar de la misma manera. Nosotros creemos que eso es lo que va a producir más conocimiento en nuestros chicos y que estén mejor preparados para salir del secundario", aseguró Héctor Colos, coordinador de niveles y modalidades del CPE.

Algunas materias desaparecen

Dentro de los cambios que se establecieron en la escuela secundaria hay algunos espacios que desaparecen, como por ejemplo el de mecanografía. "No existen más las máquinas de escribir pero sin embargo están en nuestros planes de estudio", explicaron. Lo mismo ocurre con Merciología y Teología.

¿Qué le podemos contestar a estas familia que piensan que los chicos van a estudiar menos, que van a tener menos conocimientos a partir de estos cambios?

"Primero que los chicos van a aprender de forma distinta, y eso tiene que repercutir necesariamente en que salga mejor preparado, que es lo que a cualquier papá nos preocupa. Hoy la escuela está siendo cuestionada en que los chicos salen sin poder interpretar un texto, sin poder leer y escribir y sin poder analizar cuestiones que le pasan en la vida. Con estos cambios en la forma de abordar los conocimientos creemos que va a dar un resultado final de un chico mejor preparado y preparado más integralmente", aseguró Colos.

Por su parte, la presidenta del CPE insistió en que "si se quiere repetir los saberes que se daban hace 40 años a un estudiante hoy, por supuesto que se aburre". "Cómo no se va a aburrir si la información la tiene en la mano con un celular, la escuela tiene que volver a resignificarse, volver a ser importante y esa importancia la tiene que dar priorizando aquellas herramientas, aquellos saberes y conocimientos que el estudiante necesita hoy", destacó.

"Yo les digo a esas familias con dudas que tratemos de pensar que el cambio es necesario, que sepan que quienes estamos trabajando en educación somos docentes que militamos la escuela pública, que tenemos nuestros hijos en la escuela pública y que los que estamos describiendo y tratando de transformar es en beneficio de los estudiantes. Es para que el estudiante tenga otro trayecto más motivador y que le permita a un estudiante secundario en la provincia del Neuquén ingresar al sistema educativo y egresar. No queremos que nadie se pierda en el camino, pero en ese camino hay que acompañarlo y para eso están el acompañamiento a las trayectorias", afirmó.

La funcionaria insistió en que a partir de estos cambios se va a apoyar en sus debilidades a cada estudiante para buscar que "todos estén presentes en la escuela secundaria, todos la habiten".

¿No hay más materias?

Sí hay materias. Hasta ahora en los planes de estudios las materias son aisladas y cada una trabaja de manera independiente.

"Ahora el diseño viene a trabajar los grandes trazos de la educación secundaria y en esas materias que estaban trabajando en forma aislada, las agrupa por áreas. Entonces dentro del área van a tener materias según su especificidad, Por ejemplo, matemática trabajará matemática, pero a su vez va a tener que trabajar con la informática", explicó el coordinador de niveles y modalidades del CPE, quien además indicó que con estos cambios en algunos momentos en el aula van a compartir dos profesores de distintas materias pero de la misma área.

La presidenta del CPE insistió en llevar tranquilidad a las familias ya que advirtió que este proceso es de "modernización de la escuela secundaria". "Una escuela que ya tiene que ser distinta necesariamente, y que además hoy necesita generar estos cambios para tener la validez del ministerio de Educación nacional", recordó.

"Nosotros soñamos una escuela linda, una escuela mejorada, atractiva. Lo que más nos preocupaba era que nuestros chicos se aburrieran, ese fue el gran debate que tenemos. ¿Cómo no se van a aburrir si estamos dando Grecia y Roma en primer año desde hace más de 50 años, soy profesora de Historia y lo sé, estoy planificando como hace 50 años y la realidad es totalmente distinta", concluyó.