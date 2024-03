Rescataron a un perro que estaba atado, con un tumor y a punto de morir en la meseta

Proteccionistas de Neuquén rescataron a un perro cruza dogo en muy mal estado de salud. Su dueño lo había dejado atado dentro de un predio donde está construyendo y hacía bastante tiempo que no recibía atención, ya que presentaba un tumor muy grande y ulcerado, con presencia de larvas de moscas.

El hecho ocurrió hace pocos días, en un terreno ubicado en la manzana 8, lote 18, del sector La Meseta. Vecinos pidieron ayuda para salvarle la vida y, lamentablemente, con otros animales no llegaron a tiempo y se murieron.

" El hombre que dejó al perro en el domicilio no vive ahí. Va cada tanto, cuando tiene materiales para avanzar. Está edificando" , advirtió Lucía Ferreyra, la proteccionista que se hizo cargo del perro y lo llevó hasta la Clínica Veterinaria Cipolletti.

Recordó que el tumor "arrancaba de la pelvis y le llegaba hasta el pene". "Hubo que reconstruírselo para que pueda hacer pis con normalidad. Ahora está hospitalizado y va a permanecer en la clínica 15 días más hasta que la cirugía cicatrice. Lo tengo que ubicar en otro lugar", comentó la rescatista, en diálogo con LMNeuquén.

perro rescatado 03

Algunos vecinos que se sensibilizaron con la situación por el estado de abandono y maltrato del animal, a veces le acercaban agua y algo de comida. También colaboraron para ingresar a la propiedad, donde el perro se encontraba atado.

"Es un perro cruza de dogo, muy bueno. Los vecinos le decían Zeus; y cuando lo fuimos a buscar, solito se subió al auto para pedir ayuda. No daba más", expresó Ferreyra.

La mujer apeló a la solidaridad de la gente. Ella no percibe nada a cambio por lo que hace con los animales abandonados y en mal estado, de modo que pidió ayuda a la comunidad ya que está colapsada con casos de alta complejidad que requieren intervenciones quirúrgicas muy caras.

"Desde hace dos semanas que venimos operando perritos abandonados con tumores muy grandes. Una vez que las heridas cicatrizaron, les busco hogar para que no vuelvan a la calle. Tengo a cinco en tránsito en Neuquén y les tenemos que buscar un lugar. La semana pasada operamos a una perra con tres tumores, no uno. Yo soy una persona común y corriente que rescata animales. Hago esto de forma solidaria y necesito que me den una mano porque estoy colapsada", manifestó.

Tiene dos cuentas veterinarias, una en Cipolletti y otra en Villa Regina. La operación de Zeus costó 120 mil pesos. Pero la deuda total supera los $300.000 en una de las clínicas; y en la otra, está llegando a los $100.000. "Entre otras cosas, hacemos bingos y rifas, pero son muchos casos a cargo y está costando. Pido una mínima colaboración, aunque sea cien pesos", suplicó.

perro rescatado meseta 04

Mientras Zeus intenta reponerse y cobrar ánimo y fuerzas, la proteccionista se anticipa y busca un hogar donde lo quieran recibir de forma definitiva. La gente que se quiera comunicar con Lucía lo puede hacer a través de las redes sociales en el siguiente enlace de Amor Con Cuatro Patas. También pueden aportar su granito de arena al alias amorcon4patas.1992

Su número de teléfono es 2984 878337.

"Yo no sé cómo lo pudieron salvar, estaba en las peores condiciones. La única precaución que tomó este hombre fue castrarlo". Lucía Ferreyra, proteccionista de animales.