Rescate a una mujer de 80 años en un sendero del Parque Nacional Lanin
La mujer sufrió heridas leves. Horas después confirmaron que tenía antecedentes de hipertensión y diabetes. Se la evacuó de la zona.
Una mujer de 80 años fue rescatada en el Parque Nacional Lanín este martes tras sufrir una caída. Según informaron desde el parque mediante vías oficiales de comunicación, el incidente ocurrió en la zona de Queñi.
Según detallaron, el radioperador recibió la denuncia de una mujer de 80 años, con antecedentes de hipertensión y diabetes, que presentaba golpes leves en brazo y cabeza tras haber sufrido una caída. La persona se encontraba acompañada por familiares; uno de ellos se acercó a la seccional y dio aviso al Guardaparque Nacional, quien activó el operativo correspondiente.
El operativo constó de una cuadrilla integrada por cinco rescatistas del equipo de Intervención y Combate de Emergencias (ICE) Sur, que se dirigió al lugar para realizar la evaluación en sitio y proceder a la evacuación mediante una camilla canasto.
"Tras la valoración efectuada, se desactivaron las solicitudes a Prefectura Naval y al SIEN, que permanecieron en estado de apresto ante una eventual complicación del estado de la víctima, situación que afortunadamente no se produjo", relataron desde el Parque Nacional Lanín.
En horas de la noche, la persona fue trasladada por sus familiares, con custodia de personal del ICE Sur.
Rescataron y multaron a un hombre traes caer 60 metros en el Parque Nacional Lanin
Días atrás, el sábado 27 de diciembre, un hombre sufrió una caída de aproximadamente 60 metros en el sector de la precumbre del Cerro Mallo, en la zona sur del área protegida del Parque Nacional Lanín.
Según informaron desde el parque, la radioestación recibió un aviso indicando que un hombre de 64 años, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, habría sufrido una caída de aproximadamente 60 metros en el sector de la precumbre del Cerro Mallo.
"Cabe destacar que no se tenía conocimiento previo de que la persona se encontraba realizando esta senda, ya que no había efectuado el registro obligatorio de trekking en la página oficial del Parque Nacional Lanín", aclararon.
Según informaron, el operativo de rescate comenzó a las 16:40 del sábado. Guardaparques y rescatistas del ICE Sur realizaron un rastrillaje hasta dar con la persona accidentada. "El hombre fue hallado consciente, ubicado en tiempo y forma, presentando fatiga muscular en las piernas, y pudo descender por sus propios medios, acompañado por los agentes", relataron.
En la base del Cerro Mallo lo aguardaba una ambulancia SIEN del Hospital Ramón Carrillo, donde se le realizó un chequeo general. El Guardaparque Nacional le realizó la respectiva infracción por no estar registrado en la senda.
Recomendaciones y requisitos para transitar los senderos del Parque Nacional Lanín
Desde el Parque Nacional Lanín recordaron una serie de recomendaciones y requisitos para transitar los senderos:
- Para salir a la montaña es obligatorio hacer el registro de trekking único al menos 48 Hs antes. El registro se realiza en: www.pnlanin.com.ar - solapa REGISTROS.
- Está prohibido realizar fuego. Solo se permite en campings organizados con prestadores de servicios habilitados por APN.
- Elegí los senderos a realizar de acuerdo a tu experiencia y tu estado físico
- No salgas solo (en caso de una emergencia tu compañero/a puede avisar).
- Consulta el pronóstico meteorológico antes de la salida y suspéndela si el nivel de alerta meteorológico es alto.
- Por más que salgas en verano el clima en la Patagonia es cambiante y ante un contratiempo o un accidente podés necesitar de abrigo extra para sobrellevar esa situación.
- Regresa con todos los residuos que generes
- El ingreso con mascotas y drones esta prohibido.
