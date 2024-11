Retiraron el radar en Villa El Chocón tras la polémica por la falta de homologación

De acuerdo a la exposición policial, un empleado municipal junto con un cabo de la Policía local certificó que se pudo constatar que “en el lugar no se observa ningún tipo tecnológico o radar, solamente un gabinete vacío en la banquina de la ruta, no existen conexiones eléctricas”. Asimismo, se indica que se deja “acreditado que la empresa Controle SRL ha retirado el equipamiento de medición que presuntamente se encontraba en el gabinete y que hoy se encuentra vacío”.

Pedidos de informes

La legisladora presentó múltiples proyectos de comunicación solicitando información en los que destacó la falta de homologación del dispositivo, un requisito indispensable establecido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y la Ley N° 26.363, que regula la instalación y uso de equipos de control en rutas nacionales.

"Cuando a mí me llega el informe del municipio que sostiene a rajatabla que no requiere homologación, yo hice la denuncia en la Agencia Nacional. Denuncié que había un radar una ruta nacional y que el municipio sostenía que no requiere homologación, así que tome intervención", recordó Stillger.

Dijo que presentó otros proyectos instando al municipio a que cese en la emisión de multas, "porque si me está diciendo que está por derogar la ordenanza, que no las va a cobrar más, que las van a dar de baja, por qué siguen llegando posterior a septiembre".

Debido a los múltiples proyectos presentados por la diputada Stillger, en un informe fechado el 28 de octubre de 2024, la Policía de la Provincia de Neuquén confirmó que la Municipalidad de Villa El Chocón procedió a retirar el radar, atendiendo a lo solicitado.

“Es gratificante constatar que, finalmente, el municipio reconsideró la situación y decidió remover el radar que operaba de manera irregular”, sostuvo Stillger.

"Que no paguen las multas"

La diputada dejó un claro mensaje a los vecinos del Alto Valle respecto a las multas exhorbitantes que recibieron los vecinos del Alto Valle. "Ahora que tenemos la certeza de que ya lo retiraron y, además, tenemos por escrito la Municipalidad informa, que les va a dar de baja a todas las multas, el tema es que la gente no las pague", observó.

Dijo que como no hubo hasta ahora ninguna comunicación de parte del municipio "deja siempre ese manto de duda que genera que la gente ante la duda pague".

La representante del bloque Arriba Neuquén aseguró que "ahora que retiraron el radar yo voy a dar por cerrado el tema, pero porque ese era mi objetivo, que dejaran de emitir las multas y lo dieran de baja. Lo importante es que ya no no está más y que las multas labradas fueron dadas de baja".