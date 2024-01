Río Negro advierte que le podría cortar la luz a Javier Milei

Luego que trascendiera las amenazas del presidente Javier Milei contra los gobernadores , quien aseguró “los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos” en caso que la Ley Ómnibus no se apruebe, y de los dichos del propio ministro de economía Luis Caputo, que manifestó seguir ajustando a las provincias si no acompañaban dicho proyecto; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti salió al cruce de Nación, y dejó en claro que los recursos naturales le pertenecen a los gobiernos provinciales.

En este contexto, y siguiendo la misma línea del gobernador Alberto Weretilneck, Pesatti hizo hincapié en el sustento de Río Negro y el aporte de la provincia a todo el territorio. "No se puede, me parece a mí, utilizar la amenaza como metodología para gobernar. 'Los voy a fundir a todos', ¿quién se cree que es quien hoy está ocupando la presidencia? ¿Un ciudadano más? No puede decir semejante cosa. Además, las provincias no vivimos de otra cosa que no sea lo que las propias provincias producen".