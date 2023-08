Robos organizados: Gutiérrez destacó la labor de la Policía y el Ministerio Público Fiscal

“Es un proceso de investigación que hay que respetar, que se está llevando adelante, pero lo veo con muy buen agrado y quiero felicitar el trabajo en conjunto. No hubiesen sido posibles esas acciones si no hubiesen estado alineados los distintos actores en pos de alcanzar este objetivo: me estoy refiriendo a los jueces, me estoy refiriendo a los fiscales, a los defensores públicos, al Poder Ejecutivo provincial y a nuestra Policía de la provincia, que está haciendo un trabajo eficiente, eficaz, digno de ser destacado”, señaló.