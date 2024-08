Rolando Figueroa: "Es un gran desafío la infraestructura en Neuquén"

ON - Neuquén Edifica, (20).jpg Omar Novoa

Próximas obras en la provincia

“Tenemos que tomar conciencia que Neuquén quiere crecer en infraestructura, por eso antes que termine el año nosotros vamos a tener todo un inicio de obras. Entre este año y el año que viene vamos a contemplar el inicio de 500 kilómetros de asfalto; ya estamos terminando las licitaciones para comenzar en la construcción de 16 escuelas nuevas, más de 33 ampliaciones y refacciones de escuelas; y estamos realizando distintas conectividades de gas en distintas comunidades”, enumeró el gobernador neuquino.

Explicó, ante un nutrido auditorio, que lo que su gestión se propuso fue focalizar en la parte inferior de la pirámide de Maslow, en las necesidades básicas.

No obstante, aseguró que paulatinamente se enfocarán en el resto. “Es un gran desafío la infraestructura en Neuquén. Somos conscientes que falta mucho. Ahora, créanme que las necesidades de infraestructura no nacieron estos últimos 300 días, son años de necesidad de infraestructuras, son años de mirar para otro lado, son años de no invertir en lo verdaderamente importante”, remarcó Figueroa.

ON - Neuquén Edifica, (22).jpg Omar Novoa

Infraestructura

Figueroa se preguntó acerca del rol de la infraestructura en Neuquén. Señaló que tenemos una provincia potencialmente rica, donde podemos crecer con esta gran oportunidad que es Vaca Muerta, pero donde la pirámide de Maslow está partida en dos en Neuquén.

“Hay todo un grupo de gente que tiene lo básico y que puede soñar con el ocio, pero hay un 44 o 50% de la población que lo vive parcialmente a esta mitad de la pirámide”, ejemplificó en alusión a la pirámide de Abraham Maslow que parte de una base de necesidades fisiológicas hasta las más elevadas de realización personal.

El mandatario cuestionó que durante años no se enfocó en lo realmente importante que es el desarrollo de la infraestructura, a la que considera fundamental para el crecimiento de los pueblos.

“Claramente, admitimos todo lo que nos falta en la provincia de Neuquén. Faltan más de 500 kilómetros de asfalto, faltan más de 40 escuelas en la provincia de Neuquén, faltan hospitales, faltan comisarías, falta acceso a servicios básicos y le falta algo tan simple como el acceso a la salud”, detalló el gobernador.

Precisó que, en la región de Vaca Muerta, donde hay un mayor potencial, también se da una mayor cantidad de muertes de mujeres por cáncer. Siendo el cáncer de mamas el que encabeza el listado e indicó que “en Vaca Muerta no tenemos un tomógrafo, así se toman las decisiones de Estado”.

Lanzamiento Neuquén Edifica

En este sentido, sostuvo que también hay falencias en materia de seguridad y ahí es donde también tiene que estar el Estado, planificación mediante. Por eso, dijo que su gestión tomó la decisión de que "las regalías que se van generando por el gas y petróleo neuquino tienen que estar invertidas en desarrollar el Neuquén post Vaca Muerta".

En este sentido, sostuvo en su gestión tomaron la decisión de que las regalías que se vayan generando con gas y petróleo tienen que estar invertidas en desarrollar el Neuquén post Vaca Muerta.

El mandatario neuquino dijo que también se está planificando para que la industria realice las inversiones que son necesarias, pero que no sea con mirada extractiva, sino que sea “desarrollista”. Es decir, que promueva el desarrollo, que tiene que venir acompañado de la inversión en infraestructura. “Estamos trabajando para que exista la inversión por parte de la industria en infraestructura en Vaca Muerta”.

ON - Neuquén Edifica, (12).jpg Omar Novoa

Ejemplificó con un caso paradigmático, que es que la gente que vive en Añelo no tenía gas. “Ahí es donde nosotros tenemos que repensar hacia dónde tienen que ir las inversiones”, dijo y recordó que conectaron a la red de gas domiciliaria a más de 420 familias y adelantó que en los próximos días conectarán a otras 150 familias.

“Con el incremento de abastecimiento de gas que ha puesto YPF multiplicamos por 8 la provisión de gas en Añelo y eso nos va a permitir llegar con algo tan básico a muchas más familias, pero esta pirámide de Maslow en el caso de Neuquén duele”, admitió el gobernador.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, agradeció la visita de los representantes de Chile y explicó que “el foco de esta primera exposición es precisamente la tecnología hacia la eficiencia y la sostenibilidad en la construcción y en el desarrollo de la infraestructura”.

Además del gobernador trasandino, participaron los ministros jefes de Gabinete, Juan Luis Ousset; de Infraestructura, Rubén Etcheverry; de Turismo, Gustavo Fernández Capiet; de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, la presidenta de la UPEFE, Tanya Bertoldi; la secretaria de gabinete municipal, María Pasqualini, delegados regionales, funcionarios provinciales y municipales.