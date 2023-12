El gobernador neuquino opinó sobre los anuncios que hizo el ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, y que, entre otros puntos, implican la eliminación de las transferencias discrecionales de fondos a las provincias, así como la suspensión de las obras públicas con financiamiento nacional que no hayan comenzado. En ese sentido, desde la Municipalidad de Neuquén ya tomaron algunas decisiones para sostener la cautela con obras de fondos nacionales.

Obra pública.

Figueroa aclaró que se propone agendar reuniones cuanto antes para que los ministros de Javier Milei revean las medidas y garanticen el flujo de fondos para el desarrollo neuquino. Incluso, pasado el mediodía se conoció que el Gobierno nacional convocó a los gobernadores a una reunión en Casa Rosada el próximo martes.

"La semana que viene voy a viajar a Buenos Aires, voy a tener reuniones para explicarlo", dijo y agregó: "De acuerdo al concepto de privatización que tiene el gobierno nacional, hay cosas que las puede hacer el privado porque resultan y porque comercialmente pueden andar bien".

De este modo, aclaró que la estrategia de obras públicas de Nación parece apuntar a la concentración en los grandes centros urbanos, ya que hay obras que no resultarían rentables en área de escasa densidad demográfica. "Quién va a hacer la ruta 7 o la ruta a Pehuenia, cómo se va a recuperar ese capital", se preguntó.

Pavimentación ruta 67.jpg La pavimentación de la ruta 67 genera empleo para 70 personas.

Figueroa tiene otra mirada sobre los beneficios de las obras: "La recuperación es en otro sentido, es en desarrollo turístico, en bienestar de la gente ¿Cuál es la posición de Neuquén? No hay proyecto económicamente rentable si no es sustentable desde lo social"

De esta manera, insistió en la necesidad de convencer a los funcionarios nacional de que revean estas medidas y garanticen al menos las obras más urgentes para Neuquén. "Si los neuquinos vemos que somos una de las usinas del mundo y que nuestra gente está mal, el proyecto económico no va a ser sustentable desde lo social y ahí tenemos que intervenir", dijo y agregó: "No pierdo las esperanzas de que la semana que viene que con diálogo podamos recuperar distintas obras muy necesarias para los neuquinos".

puente la rinconada avance vialidad

Las medidas de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que "el tipo de cambio pasará a valer $800 y estará acompañado de un aumento provisorio del Impuesto País y de un aumento a las retenciones no agropecuarias".

Además, sostuvo que "el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado", al reiterar que "no hay plata para pagar obras que muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y empresarios".

Después de casi dos horas de demora en el horario original en el que se iban a conocer las medidas, se difundió el video grabado con las disposiciones del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.