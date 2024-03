Rolando Figueroa a Nación: "Necesitamos ser escuchados"

Dijo que las provincias patagónicas le van a poner el hombro a lo que el país está necesitando, pero que no existe "proyecto económico sin sustentabilidad social". Pidió por la vuelta de la obra pública.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , señaló que "no existe un proyecto económico rentable que sea continuo en el tiempo si no tiene sustentabilidad social" y dijo que los mandatarios de las provincias "necesitan ser escuchados".

El mandatario neuquino dijo no quieren atar las provincias a gastos corrientes, que el objetivo es "brindar la sustentabilidad social a los proyectos económicos" y que "no existe un proyecto económico rentable que sea continuo en el tiempo si no tiene sustentabilidad social".