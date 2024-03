Gobernadores patagónicos advirtieron que el ajuste fiscal no puede darse sin discutir la coparticipación

Y señalaron que "si la determinación política del Gobierno Nacional es desertar en sus obligaciones en esa materia, cuanto menos debe reponer un esquema de coparticipación federal de impuestos acorde a esas responsabilidades".

En el documento, que fue difundido por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se destacó que la Patagonia aporta a la economía nacional el 98% del gas, el 87% del petróleo, el 71% de la energía eólica, el 27% de la energía hidroeléctrica y que concentra "el grueso de las capturas pesqueras y en sus puertos la mayor parte de los desembarcos en este recurso", además de "los principales destinos turísticos del país, exportaciones diversificadas de recursos agrícolas, ganaderos y forestales".

gobernadores patagonicos puerto madryn

Desarrollo

A su vez, proclamaron "la determinación de llevar adelante un plan regional de desarrollo productivo", definiendo "el aprovechamiento y explotación de sus recursos naturales, convocando a la inversión del sector privado, concertando los acuerdos internacionales que autoriza el artículo 124 de la Constitución, definiendo su política tributaria de momento de la inversión y el empleo, ejerciendo en plenitud su autonomía energética y, en particular, la fuente hídrica, como así también las renovables y las vinculadas a la transición energética y a la realización de las obras de infraestructura necesarias para estos fines".

"Estamos dispuestos a acuerdos en la medida que no vengan impuestos ni estén precedidos de condicionamientos. Debe comprenderse la importancia de alcanzar consensos institucionales entre estados presidentes, como así lo son las provincias, y una nación formada por voluntad y elección de las provincias que la componen", apuntaron los gobernadores.

gobernadores patagonia.jpeg

"Reafirmamos ese compromiso, como así también el de defender a nuestras provincias ante cualquier intento de atropellar sus autonomías o menos cavar sus recursos. Es el compromiso distinto, no solo de seis gobernadores, sino de sus gobernadores con sus pueblos", advirtieron.

"Alivio fiscal es quitarle peso a las fuerzas de la producción y el trabajo. Lo que pedimos es lo que establece la constitución, no sólo de los recursos, sino de las facultades, de obligaciones y derechos", dijo Ignacio Torres.

Embed - ENCUENTRO DE GOBERNADORES PATAGONICOS

"Nación tiene que entender que no hay Argentina sin Patagonia, de aquí damos los hidrocarburos para que funcionen las industrias y el transporte. A mi no me gustan las estafas mediáticas porque se nos quiere hacer responsable de cosas que no hemos hecho. Se nos acusa de ser los culpables de todos los males cuando en realidad es todo lo contrario", dijo, por su parte, el mandatario rionegrino, Alberto Weretilnek.

Sostuvo que las provincias no generaron la deuda que el país tiene, como tampoco el déficit que muestra el estado nacional. "Nosotros garantizamos los servicios, no somos los responsables del gasto público estatal, no pueden estafar a la gente con esto, por eso es importante dar este debate", recalcó.

Por otra parte, se leyó otro documento donde se repudió "en los términos más absolutos" la decisión del Reino Unido de Gran Bretaña e Inglaterra de ampliar en 166.000 kilómetros cuadrados la zona de prohibición de pesca en la zona marítima de Malvinas, y se informó que el próximo encuentro de los gobernadores patagónicos se hará el 1 y 2 de abril en Ushuaia.