Rompió el silencio el camionero escrachado por hacer un graffiti en el Parque Nacional Nahuel Huapi
El hombre se refirió a la pintada que hizo en la zona protegida. La empresa ligada al camión se desligó del denunciado.
Luego del escándalo por el video donde se observa a un camionero haciendo un graffiti sobre una roca en el Parque Nacional Nahuel Huapi, el denunciado pidió disculpas públicas y reconoció su error. El hecho generó un fuerte repudio social y la intervención de Parques Nacionales por el daño ambiental en un área protegida.
El hombre ya había sido formalmente denunciado por la persona que filmó el video y multado por la Administración de Parques Nacionales. El controversial hecho ocurrió el pasado 26 de diciembre, puntualmente sobre el kilómetro 1598 de la Ruta 40 cerca de Valle Encantado.
"Mi nombre es Gustavo, soy el que hizo la pintada sobre la piedra", reconoció el hombre en un video que circuló en redes sociales. "Pido disculpas por el error que cometí. Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice, no tengo ningún problema", afirmó.
"Llevo 30 años arriba de los camiones y tengo una conducta intachable", expresó y agregó: "me arrepiento de lo que hice. Errores cometemos todos en la vida y de los errores se aprende".
Qué dijo la empresa que quedó ligada en el escándalo
Además, la empresa Transportes Sierra, con sucursal en Bariloche, aclaró a través de sus redes sociales que el chofer no pertenece a su firma, aunque comparten el mismo nombre comercial.
"Debido al video viral que se publicó queremos aclarar que el chofer no pertenece a nuestra empresa, es parte de la empresa Sucesión de Teodoro Sierra, repudiamos el echo ya que no representa el espíritu de nuestra empresa y que caiga todo el peso de la ley en la persona que realizo el vandalismo", publicaron en redes sociales.
Sin embargo, señalaron que decidieron hacerse cargo de reparar el daño: “Con el compromiso que nos caracteriza y a pesar de que el chofer no pertenece a nuestra empresa, nos hicimos cargo de subsanar el hecho de la mejor manera posible”, expresaron, y compartieron imágenes del antes y el después del lugar intervenido.
Un reconocido licenciado en gestión ambiental publicó en redes sociales que la empresa se comunicó con él para buscar asesoramiento. "Personal de la empresa Sierra SRL me llamó al mediodía para preguntarme sobre productos y cuidados ambientales para tener al momento de la limpieza y desde la sucursal de Bariloche y limpiaron las piedras que ya quedaron sin pintura, a pesar de que el chofer no pertenece a la empresa", contó el profesional.
El video fue republicado por la empresa en sus redes sociales. En Facebook el repost estaba acompañado por la leyenda "para los que dudan si es el lugar en la que se realizó la limpieza".
Camionero escrachado por el graffiti en el Parque Nahuel Huapi: qué dijo la Provincia
"Lo que nos pone contentos desde Fauna, es que ya hace un unos 6 o 7 meses vemos que la ciudadanía empezó a denunciar este tipo de cuestiones", afirmó el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos en diálogo con LU5. "La verdad que felicitar a la persona que hace el video, porque creo que los ambientes los tenemos que cuidar entre todos", agregó.
El funcionario provincial afirmó que este cambio es positivo y que la diferencia es notable respecto a años anteriores. "Esto antes no pasaba, era como que la sociedad se quejaba de que había pocos controles, de que no se actuaba, pero tampoco interactuaba la sociedad con nosotros", expresó. "Es muy bueno que una persona de golpe se tome 5 minutos de su día, quizás él estaba pescando con la familia, para decirle a la persona 'che, lo que estás haciendo está mal'. Creo que la educación va por ahí", enfatizó.
Te puede interesar...
Leé más
Intensa búsqueda de un neuquino que desapareció hace un mes en la montaña: qué se sabe
Festejos por Año Nuevo: dónde se concentrarán los controles de alcoholemia en Neuquén
Instalan nuevas garitas modernas del sistema COLE: anticipan que el plan continuará en 2026
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario