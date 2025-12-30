Rompió el silencio el camionero escrachado por hacer un graffiti en el Parque Nacional Nahuel Huapi

El hombre se refirió a la pintada que hizo en la zona protegida. La empresa ligada al camión se desligó del denunciado.

Luego del escándalo por el video donde se observa a un camionero haciendo un graffiti sobre una roca en el Parque Nacional Nahuel Huapi, el denunciado pidió disculpas públicas y reconoció su error. El hecho generó un fuerte repudio social y la intervención de Parques Nacionales por el daño ambiental en un área protegida.

El hombre ya había sido formalmente denunciado por la persona que filmó el video y multado por la Administración de Parques Nacionales. El controversial hecho ocurrió el pasado 26 de diciembre, puntualmente sobre el kilómetro 1598 de la Ruta 40 cerca de Valle Encantado.

"Mi nombre es Gustavo, soy el que hizo la pintada sobre la piedra", reconoció el hombre en un video que circuló en redes sociales. "Pido disculpas por el error que cometí. Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice, no tengo ningún problema", afirmó.

"Llevo 30 años arriba de los camiones y tengo una conducta intachable", expresó y agregó: "me arrepiento de lo que hice. Errores cometemos todos en la vida y de los errores se aprende".

Habló el camionero denunciado por hacer un graffiti en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Qué dijo la empresa que quedó ligada en el escándalo

Además, la empresa Transportes Sierra, con sucursal en Bariloche, aclaró a través de sus redes sociales que el chofer no pertenece a su firma, aunque comparten el mismo nombre comercial.

"Debido al video viral que se publicó queremos aclarar que el chofer no pertenece a nuestra empresa, es parte de la empresa Sucesión de Teodoro Sierra, repudiamos el echo ya que no representa el espíritu de nuestra empresa y que caiga todo el peso de la ley en la persona que realizo el vandalismo", publicaron en redes sociales.

Camión SIERRA camionero escrachado El camión de la empresa Sierra, que quedó ligada al camionero tras la viralización del video

Sin embargo, señalaron que decidieron hacerse cargo de reparar el daño: “Con el compromiso que nos caracteriza y a pesar de que el chofer no pertenece a nuestra empresa, nos hicimos cargo de subsanar el hecho de la mejor manera posible”, expresaron, y compartieron imágenes del antes y el después del lugar intervenido.

Un reconocido licenciado en gestión ambiental publicó en redes sociales que la empresa se comunicó con él para buscar asesoramiento. "Personal de la empresa Sierra SRL me llamó al mediodía para preguntarme sobre productos y cuidados ambientales para tener al momento de la limpieza y desde la sucursal de Bariloche y limpiaron las piedras que ya quedaron sin pintura, a pesar de que el chofer no pertenece a la empresa", contó el profesional.

Actualización sobre el graffiti en la pared rocosa del Parque Nacional Nahuel Huapi. La pintada ya fue retirada por personal de la empresa Sierra SRL (sucursal San Carlos de Bariloche), quienes se acercaron al lugar y realizaron la limpieza, a pesar de que el camionero que realizó el daño no pertenece actualmente a la empresa. En el video original se observa un camión con el logo de Sierra, lo que generó que muchas personas asociaran directamente el hecho a la empresa. Sin embargo, por cuestiones administrativas y empresariales, ese vehículo aún conserva la identificación, aunque el chofer no forma parte de la firma. Durante la limpieza, la empresa consultó criterios técnicos para seleccionar productos y métodos que permitieran retirar la pintura con el menor impacto ambiental posible sobre la pared rocosa. La Administración del Parque Nacional continuará con los procesos legales y administrativos correspondientes sobre la persona responsable del graffiti. También es importante reconocer cuando una empresa asume una actitud responsable y repara un daño, aun cuando no le corresponda directamente, sin que eso quite gravedad al hecho ni lo vuelva aceptable. El cuidado del patrimonio natural no admite grises: dañar no es una opción y no puede naturalizarse.

El video fue republicado por la empresa en sus redes sociales. En Facebook el repost estaba acompañado por la leyenda "para los que dudan si es el lugar en la que se realizó la limpieza".

Camionero escrachado por el graffiti en el Parque Nahuel Huapi: qué dijo la Provincia

"Lo que nos pone contentos desde Fauna, es que ya hace un unos 6 o 7 meses vemos que la ciudadanía empezó a denunciar este tipo de cuestiones", afirmó el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos en diálogo con LU5. "La verdad que felicitar a la persona que hace el video, porque creo que los ambientes los tenemos que cuidar entre todos", agregó.

graffiti parque nacional nahuel huapi El responsable de las pintadas fue identificado como un camionero perteneciente a una importante empresa de logística.

El funcionario provincial afirmó que este cambio es positivo y que la diferencia es notable respecto a años anteriores. "Esto antes no pasaba, era como que la sociedad se quejaba de que había pocos controles, de que no se actuaba, pero tampoco interactuaba la sociedad con nosotros", expresó. "Es muy bueno que una persona de golpe se tome 5 minutos de su día, quizás él estaba pescando con la familia, para decirle a la persona 'che, lo que estás haciendo está mal'. Creo que la educación va por ahí", enfatizó.