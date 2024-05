Ruta 7: tras 9 horas de corte total, municipales de ATE liberaron el tránsito

Los trabajadores municipales de Vista Alegre reclaman el pago de plus salariales adeudados. Levantaron el corte, pero el conflicto no está resuelto.

Desde primera hora de este lunes, el gremio ATE lleva adelante un corte total sobre la Ruta 7, en Vista Alegre . Reclaman por irregularidades en el pago de los plus salariales, insumos y un grave conflicto con la recolección de residuos. Este mediodía, la Fiscalía emitió una orden de desalojo y, una hora después, se retiraron, aunque el conflicto no se resolvió.

corte-ruta-7-vista-alegre.jpg

Por otra parte, marcó que el reclamo es por la falta de entrega de elementos de protección personal, como guantes, antiparras e incluso refrigerio para otro sectores. "Faltan elementos de desinfección, estamos hablando de detergente y lavandina que hace meses todavía no se entregan en algunos sectores", apuntó Tabia.

La interrupción del tránsito se llevó adelante de forma total, a la altura del Gauchito Gil. Los caminos alternativos fueron por Vista Alegre Norte, a través del Dique Ballester, y la zona de la Meseta.

Vista Alegre sin recolección de residuos

Un grave problema que atraviesa la localidad de Vista Alegre tiene que ver con la recolección de residuos. Según explicó Tabia, el municipio no pagó a Neuquén el canon correspondiente para usar las instalaciones del Complejo Ambiental Neuquén (CAN), donde se depositan los residuos. La sorpresa se la llevaron los trabajadores el miércoles pasado, cuando hicieron la recolección en la localidad y "fueron a descargar a Neuquén, pero no pudieron porque todavía no han pagado".

La situación afecta en diversos sentidos. Por un lado, a los trabajadores que no pueden llevar adelante esta tarea y, en consecuencia, no cobrarán el plus salarial el próximo mes. "Hoy el camión está completamente cargado. Estamos hablando que hoy es lunes y no sabemos si esto se va a destrabar. Y ya nos adelantamos: lo que va a hacer la gestión es que si esos compañeros no salieron a trabajar -pero no por una decisión de ellos- no se les va a pagar el adicional que perciben", sumó el gremialista, quien aclaró que, además de Vista Alegre, el personal municipal lleva adelante la recolección de residuos en Vista Alegre Norte y Ruca Luhe.

Complejo Ambiental Neuquén (CAN). Fabian Ceballos

Por otra parte, el servicio está afectado en la localidad. "Que el vecino entienda que no se va a llevar adelante la recolección de residuos, con todo lo que conlleva y provoca esa situación", dijo.

"Queremos que el intendente nos llame y diga qué está pasando, qué es lo que sucede", reclamó el referente de ATE, quien dijo que días previos se reunieron con algunos funcionarios municipales y les prometieron el pago de lo adeudado, pero esto no se cumplió.

"Lamentamos esta situación, pero necesitamos que esto se resuelva bien. Vamos a permanecer acá hasta que nos llamen y, si no, nos vamos a quedar acá sobre la ruta", concluyó Tabia.

Orden de desalojo en la Ruta 7

Tras ocho horas de corte, alrededor de las 13.30, el Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió una orden de desalojo para los trabajadores municipales de Vista Alegre apostados sobre la Ruta 7, a la altura de la calle Islas Malvinas. "He dispuesto el desalojo compulsivo de todas las personas que fueran individualizadas por vuestro personal policial y que actualmente se encuentra impidiendo, estorbando y/o entorpeciendo el normal funcionamiento de los transportes por tierra", indica el oficio firmado por el fiscal Juan Manuel Narváez. La orden se emitió este mediodía después de una intimación realizada a las 9 de la mañana, la cual fue ignorada por los manifestantes.

Una hora después, Tabia informó a LMNeuquén que decidieron retirarse del lugar y liberar el tránsito, aunque el conflicto no se resolvió. Según informó, este martes habrá una reunión entre las partes en la subsecretaría de Trabajo, donde esperan avanzar en una resolución.