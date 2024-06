Ruta Nacional 237: el misterio de un auto abandonado que volcó

Personal de la División Tránsito de Piedra del Águila concurrió al siniestro pero no encontró a los ocupantes del auto. Todo se dio en medio del temporal de nieve. ¿Qué pasó?

Al acudir el personal policial al siniestro vial, no encontró a los ocupantes del rodado.

Eran las 21:30 horas del viernes cuando se dirigió al lugar un móvil policial, personal del hospital local y los bomberos voluntarios de la localidad. Sin embargo, al llegar llamó mucho la atención que el vehículo había sido abandonado . Sus ocupantes no estaban.

"Se trataría de un automóvil Chevrolet Corsa de color rojo sin ocupantes en la banquina", informó personal policial de la División Tránsito en Piedra del Águila a LMNeuquén.

image.png

Dónde estaban los ocupantes del auto

Pero la incógnita pudo ser develada más tarde, cuando desde la guardia de Tránsito indicaron que se hizo presente una pareja de turistas, oriundos de Santa Rosa, La Pampa, quienes manifestaron haber sufrido un autovuelco. Según sus dichos, "mordieron" la banquina con el auto, tras lo cual el rodado se despistó y quedó encajado en la banquina, con sus cuatro ruedas. "No requieren asistencia médica", aclararon fuentes policiales.

Por tal motivo, solo fue necesario gestionar el servicio de una grúa particular para trasladar el auto. "Hoy -sábado- continúan su viaje", agregaron desde la División Tránsito de Piedra del Águila.

Gif drone nieve ruta 237

Cabe recordar que hubo fuertes restricciones para circular sobre la ruta nacional 237, el jueves, de 20 hasta las 8 de la mañana del viernes. Ocurre que por el intenso temporal de nieve la cinta asfáltica colapsó de vehículos que no alcanzaron a llegar a destino. Cientos de turistas tuvieron que hacer una parada en El Chocón y en Piedra del Águila, donde la disponibilidad hotelera quedó muy chica para tanta demanda repentina.

Desde el municipio de Piedra del Águila tuvieron que activar el protocolo de emergencia que se sigue, cada vez que es necesario acondicionar otros espacios de la localidad para alojar a turistas en tránsito y camioneros que quedaron varados, como la terminal de ómnibus y el polideportivo municipal.

No obstante, el viernes ya no hubo restricciones para circular porque la ruta había sido despejada tras el gran trabajo que realizaron las máquinas conducidas por personal de Vialidad. Se supone que en el transcurso de esta jornada no puede haber mayores inconvenientes. De hecho, la ruta 237 está habilitada para transitar, con precaución.

PIEDRA DEL ÁGUILA- VARADOS- TURISTAS- NIEVE-2.jpg Gentileza Piedra del Águila

Cómo sigue el tiempo

Sin embargo, la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que hasta este sábado a la tarde puede seguir nevando, de modo que se recuerda la recomendación de consultar el estado de las rutas antes de viajar.

"En la zona norte de la cordillera patagónica continuarán las nevadas de variada intensidad, algunas fuertes, con valores acumulados entre 20 y 40 centímetros, pudiendo ser superados puntualmente, sin descartar la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada en zonas más bajas", informó el SMN.

En tanto, sobre zonas de meseta en la Patagonia, se esperan este sábado valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superados puntualmente, sin descartar la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada. Puede seguir nevando hasta la tarde.

Los sectores afectados fueron identificados por el SMN como Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín.