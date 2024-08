Salud amplía la red de atención oncológica en el interior de Neuquén

sal2.jpg

También en la Comarca Petrolera

Paralelamente, se firmó una carta compromiso para el desarrollo del centro oncológico Plaza Huincul-Cutral Co, que se ubicará en el hospital zonal de Cutral Co. Del acto participaron los intendentes de Plaza Huincul, Claudio Fabián Larraza; y de Cutral Co, Ramón Rioseco, entre otros.

En esa carta, las partes se comprometen a tramitar conjuntamente la obtención de recursos económicos para el desarrollo del centro oncológico, generar la fuente de financiamiento a través del Ente Autárquico Municipal (ENIM) y realizar las gestiones necesarias para iniciar la obra pública dentro del inmueble del actual hospital zonal.

NUEVO CENTRO ONCOLÓGICO EN ZAPALA

La regionalización que impulsamos nos permite atender las particularidades de una provincia tan extensa como Neuquén. Así lo refleja el plan de salud que presentamos ayer y el convenio que firmamos con LUNCEC para mejorar la atención a pacientes…

— Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 28, 2024

La creación de estos centros oncológicos en Zapala y Plaza Huincul-Cutral Co demuestra el compromiso de la provincia para fortalecer la lucha contra el cáncer, priorizando la accesibilidad y la calidad de la atención médica para todos los neuquinos.

Estos proyectos se presentan como modelos de cooperación que podrían sentar las bases para futuras iniciativas similares en otras regiones, contribuyendo así a un sistema de salud más equitativo y eficiente en toda la provincia.

Presentación del plan

El gobernador Rolando Figueroa presidió esta semana el acto de presentación del Plan Provincial de Salud, que fue diseñado en consonancia con la política de Regionalización del gobierno y está centrado en 15 líneas de cuidado para brindar mayor accesibilidad y mejor calidad de vida.

El mandatario destacó que la salud es “una materia fundamental para el gobierno” y felicitó al ministro Martín Regueiro y todo el equipo que trabajó en la elaboración del plan, porque “claramente se ha entendido qué es lo que nosotros hemos priorizado”. “Nuestra gente debe tener el servicio de salud como corresponde”, destacó y expresó: “La salud es un derecho y ahí tenemos que invertir nuestras regalías”.

Figueroa se refirió a “la evolución que hemos tenido todos estos años en la administración de las políticas públicas” y aseguró que “lo que nos viene pasando como neuquinos durante años, es que simplemente hay alguien que grita fuerte y manifiesta una determinada inquietud y ahí el Estado salía inmediatamente a solucionarlo, sin visualizar qué hay detrás de ese reclamo y qué es lo que verdaderamente se necesita”.

“Muchas veces solo escuchamos a los que gritan y a veces no tienen nada de razón, simplemente gritan para defender algo personal, algo sectorial”, remarcó y agregó: “Vinimos a combatir las injusticias”.

Dijo que no se analizaba “si eso era lo prioritario” y que de esa forma se llegó, en el sistema público de salud, a tener “cero medicamentos”. “Solo deuda en los hospitales, sin proyección, sin análisis de lo que debíamos hacer y sin escuchar a los que saben”, agregó.