Salud: cómo es el trabajo que se realiza a través del Plan Provincial de Regionalización

“Para nosotros la regionalización es una forma de trabajo, tiene que ver con cómo pensamos y cómo ponemos en funciones cada una de las líneas del Plan Provincial de Salud”, subrayó Regueiro.

Sebastián Fariña Petersen

El ministro agregó que “históricamente en la provincia de Neuquén el sistema de salud viene trabajando en zonas sanitarias, lo que ahora cambia con la lógica de regionalización es unificar la lógica de los ministerios entendiendo las características de cada región”.

Puntualmente, el funcionario describió que trabajar en clave de regiones “nos permite diferenciar los perfiles epidemiológicos de cada una de ellas, los perfiles demográficos y a partir de eso pensar las secciones que van a ir en consecuencia de la de la acción, que vamos a hacer”.

Además, sostuvo que con la información que se obtiene del trabajo en las diferentes regiones, “se promueven acciones y trabajamos desde el recurso humano, la inversión de equipamiento, hasta la inversión de utilitarios o vehículos para poder dar la respuesta”.

Sobre las adecuaciones administrativas del sistema de salud a la regionalización, el ministro señaló que “venimos administrativamente pensando en zonas, pero rápidamente, y es la indicación del gobernador, que trabajemos desde esta lógica regional, porque nos permite tener acciones dirigidas y acciones que podamos después medir, porque si no uno si uno no puede medir no sabe cuál es el impacto de la política que uno toma”.

Martín Regueiro y Las inversiones en Salud

El ministro Regueiro brindó datos sobre las inversiones que se están realizando desde que se implementó la Ley de Emergencia Sanitaria en la provincia: “Nosotros venimos trabajando con distintos expedientes. Hoy tenemos 92 que representan 42.800 millones de pesos”, y agregó que “de esos 42.800 millones de pesos, 4.000 millones fueron inversión de equipamiento y estamos hablando de insumos o de electrobisturí que se compraron para distintas partes de la provincia o el equipo de radiografías que se compró para el hospital de Loncopué; o el equipo de diálisis que se compró para el hospital de Chos Malal”, enumeró.

“El 10% de los gastos que estamos haciendo es generar capacidad instalada, esto es, cambiar la forma de hacer la atención sanitaria, es pensar en lo que viene después, no solamente una cuestión de comprar y listo”, concluyó.

Obras y Presupuesto 2025 movilizan la agenda de la regionalización

Con fuerte presencia territorial, ministros y funcionarios del gobierno provincial avanzaron el viernes en reuniones con intendentes y jefes comunales de tres regiones. Comenzó por la mañana en Añelo con referentes de la Región Vaca Muerta, continuó en Chos Malal con la Región Alto Neuquén, y posteriormente completó la jornada un encuentro con Región Centro Oeste.

En Aluminé, la mesa de trabajo estuvo encabezada por el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, y los ministros de Infraestructura, Rubén Etcheverry; de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig y de Gobierno, Jorge Tobares; además del delegado regional, Mario Cruce.

Prioridades y recursos a partir de la regionalización

Allí se dio continuidad al diagramado del Presupuesto 2025, teniendo en cuenta la mirada local, las prioridades y la articulación a través de la optimización y redistribución de recursos.

“Con los intendentes representantes de las localidades de región Centro Oeste, estamos trabajando el presupuesto 2025, a partir del diagnóstico que hemos realizado a través de diferentes reuniones de trabajo”, señaló Ousset.

Agregó que “estamos iniciando una nueva etapa en la provincia, luego del ordenamiento que hicimos, y ahora trazando la etapa de la redistribución, pensando y planteando las obras que son importantes para cada una de las regiones en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura vial y obras de agua y saneamiento”.

“Estamos muy satisfechos con el encuentro y los intendentes nos han podido plantear también sus expectativas, sus demandas y nos llevamos toda la hoja de ruta para continuar trabajando el presupuesto”, remarcó.

Obras en salud y educación a partir de la regionalización

Por su parte, Etcheverry informó que “el ministro (Guillermo) Koenig y la ministra (Julieta) Corroza presentaron las obras que ya tenían planteadas de salud, de educación, y por otro lado, se expusieron cuáles son las necesidades que plantean los intendentes, los presidentes de la Comisión de Fomento en cuanto a lo que es la infraestructura y todo lo que ellos van necesitando”. En este sentido, reconoció el agradecimiento de los intendentes porque el gobierno provincial está en territorio para conocer cuáles son sus necesidades, “y en función de la disponibilidad de recursos, jerarquizar cuáles son las más importantes y las más urgentes”, señaló.

Corroza recordó que “el gobernador nos encomendó terminar de trabajar el presupuesto 2025, que pronto presentará en la Legislatura y de esta manera conocer las necesidades de cada localidad y de cada región. Es decir, lejos de tomar una decisión desde un escritorio, el gobierno llega a cada lugar de la provincia”.

Participaron en Aluminé el intendente Diego Victoria, y sus pares de Zapala, Carlos Koopmann; de Las Lajas, Pablo Cortez; de Las Coloradas, Lucrecio Varela; de Villa Pehuenia, Arturo de Gregorio; de Villa de Puente Picún Leufú, Ramon Cuevas; de Los Catutos, Damián Pereyra; de Ramón Castro, Eusebio Cifuentes, de Covunco Abajo, Guillermo Castillo y de Quili Malal, David Altamirano.